Atletica: Moret e Dani da applausi a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO Un altro passo verso i 13 metri: nuovo primato personale per Alice Moret che sabato 5 maggio, a Vittorio Veneto, ha lanciato il peso a 12.66. Per la cadetta dell’Atletica Ponzano è la nuova miglior prestazione outdoor, 4 centimetri oltre il precedente primato personale, stabilito il 14 aprile a Spilimbergo.

La misura rappresenta anche la seconda prestazione italiana dell’anno per la categoria. Ora Alice ha in vista il suo record assoluto: quel 12.92 realizzato durante l’inverno al Palaindoor di Padova. Un obiettivo ampiamente alla portata per quella che ci sta rivelando una delle più forte pesiste italiane a livello under 14. A proposito di progressi, da segnalare anche l’11”8 realizzato da Giulia Dani negli 80 ostacoli, sesta prestazione italiana stagionale. L’allieva di Rolando Zuccon e Mary Massarin ha tolto 42 centesimi dal suo record. Una conferma dopo che Giulia, il sabato precedente, aveva corso i 300 ostacoli in 44”1. La tappa del Trofeo Giovanile Veneto ha offerto anche la bella prova del cadetto roncadese Davide Pierobon, leader nell’alto (1.70) ma soprattutto nel peso (13.97). Migliori risultati tecnici tra i ragazzi, l’1.50 di Eleonora Favaretto nel salto in alto e l’8”3 nei 60 ostacoli di Giacomo Zuccon.