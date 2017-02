I ragazzi del baseball Conegliano vincono e fanno divertire la palestra del turistico

CONEGLIANO Divertirsi e divertire, perché questo è lo stile del Baseball a Conegliano. Non importa se le partite alla palestra dell’Istituto “F. Da Collo” di Conegliano non vanno sempre a finire con la vittoria.

Una vittoria, contro i Delfini Latisana Baseball Softball, e una sconfitta contro i giovani della Blu Fioi Ponzano. Ma la sconfitta, di soli 4 punti, contro Ponzano non brucia. Non brucia perché fa bene confrontarsi contro giocatori con un po’ più di esperienza, a quest’età un anno di esperienza in più è tantissimo.

“Siamo felicissimi di come la società si muove, i complimenti miei e di tutta l’amministrazione comunale vanno a Forno e a tutta la società sportiva del Baseball” dice Franca Perin, Assessore allo Sport di Conegliano, presente alle partite di Indoor Baseball di domenica 19 febbraio, “in questi anni di difficoltà economiche è difficile reperire gli sponsor come un tempo. Un applauso alla società del Baseball Club Conegliano che ha saputo puntare sui giovani per poter guardare con serenità al futuro.”Nella seconda partita, contro i Delfini Latisana Baseball Softball, facile vittoria per Conegliano, forte di un gruppo di ragazzini che gioca insieme a Baseball da un po’ di tempo in più dei giovani friulani.

I giovani coneglianesi, nell’attesa tra una partita e l’altra, hanno avuto anche le forze per organizzare una mini partitina tra di loro nel campo esterno alla palestra. “Abbiamo deciso di farli divertire un po’ all’aperto, sul prato, sarebbe stato difficile farli stare seduti per un’ora abbondante” ci conferma la società della città del Cima.