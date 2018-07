Concluso il Campionato Allievi di pattinaggio: protagonisti assoluti Bonotto e Saccon

TREVIGNANO Termina in bellezza, ossia con le ultime medaglie, il Campionato Italiano categorie Allievi A e B, Coppie Danza e Coppie Artistico svoltosi al Palaghiaccio di Roana (VI) da giovedì a domenica. In questi giorni non sono mancati l’affetto e l’entusiasmo del pubblico che ha applaudito e supportato i numerosissimi atleti durante tutte le gare a programma. Adesso il testimone del pattinaggio artistico passerà virtualmente dall’Altopiano a Piancavallo dove si svolgerà il Campionato Italiano di Solo Dance 2018 (escluse le categorie Juniores e Seniores) e Trofeo Master, dal 3 al 8 luglio, e il Campionato Italiano Libero categorie Divisione Nazionale A/B/C/D Singoli M/F - Coppie Artistico e Danza, dal 10 al 15 luglio.

Al Palaghiaccio di Roana i primi a scendere in pista nella giornata odierna sono stati i giovani della categoria Coppie Artistico Allievi con il programma libero. Al termine della competizione finale si sono posizionati al primo posto Riccardo Bonotto e Vittoria Saccon dell’Asd Skating Club SanPaolo Treviso e della Scuola di Patt.Art. Musano Asd con 286.90; seconda posizione per Manuel Rossi e Filomena Noemi della P. Funo Asd e della P. Pontedera-Bientinese Asd con 277.10 e terza per Lorenzo Tommasi e Anna Giulia Calabrese dell’Asd San Domenico Savio Patt.Art. Lecce con 260.10. A seguire largo alle numerose atlete della categoria Allievi B femminile. Nel libero si aggiudica la medaglia d’oro Benedetta Altezza dell’Asd Jolly Skate con 334.50, argento per Gioia Fiori dell’Asd Skating Club Anguillara con 322.00 e bronzo per Sofia Ciacia della Scuola di Patt.Art.Musano Asd con 290.80.

Per quanto riguarda la combinata primo gradino del podio per la stessa Sofia Ciacia con 1604.40, secondo per Sofia Pellizzari con 1532.60 e terzo per Vittoria Saccon con 1525.80, tutte e tre della della Scuola di Patt.Art.Musano Asd. Infine a chiudere la giornata di domenica, e anche la competizione tricolore, sono stati i ragazzi della categoria Allievi B maschile. Qui per il libero prima posizione per Manuel Rossi della P. Funo Asd con 293.90, seconda per Riccardo Bonotto dell’Asd Skating Club SanPaolo Treviso con 290.20, terza per Lorenzo Tommasi dell’Asd San Domenico Savio Patt.Art. Lecce con 277.60. Per la combinata sale sul gradino più alto del podio ancora Manuel Rossi della P. Funo Asd con 1648.90, a seguire Riccardo Bonotto dell’Asd Skating Club SanPaolo Treviso con 1548.20 e Edoardo Poli dell’Asd Fiorentina Pattinaggio con 1416.70.