Allo Cycling Stars Criterium è Elia Viviani show: battuto Vincenzo Nibali allo sprint

MONTEBELLUNA Migliaia di persone a Montebelluna per la seconda edizione del Cycling Stars Criterium. Una grande affluenza di pubblico ha accolto in città i campioni del ciclismo reduci dalle fatiche del Giro d'Italia e non solo. Gli appassionati hanno iniziato a popolare le piazze del centro storico della città trevigiana già dalle 18, per assistere alla gara degli ex-professionisti.



"E' stata una giornata meravigliosa" ha commentato a caldo Alessandro Ballan, campione del mondo a Varese 2008 e vicepresidente del comitato organizzatore, " e sono molto orgoglioso di fare parte di questo magnifico gruppo". Anche l'oro olimpico Paolo Bettini si è voluto soffermare sul significato della serata: "E' stata una bellissima manifestazione, eventi come questi aiutano a avvicinare le persone al ciclismo. Si è respirato un clima incredibile, è sempre un piacere tornare qui a Montebelluna". Dalle 19.30 è sceso in pista lo spettacolo, con l'emozionate gara delle fixed bikes. Un tormentone nato negli Usa che da qualche tempo sta spopolando anche nel nostro Paese. A trionfare è stato Ivan Ravaioli, ex atleta professionista, ora punto di riferimento del mondo fixed in Italia.



Al calar del sole è arrivato infine il momento tanto atteso. Ai nastri di partenza si sono presentati più di venti atleti professionisti, tra cui Vincenzo Nibali, assalito dalla folla già dal suo arrivo, accompagnato dai compagni di squadra Franco Pellizotti e Manuele Baoro, Elia Viviani, fresca maglia ciclamino del centunesimo Giro d'Italia, Domenico Pozzovivo, autore di una ottima performance all'ultima edizione della Corsa Rosa, Enrico Battaglin, trionfatore nella quinta tappa del Giro Agrigento-Santa Ninfa, Sacha Modolo, velocista di "casa" in forza al Team EF Education First-Drapac e Giulio Ciccone, giovane della Bardiani CSF, che ha sfiorato la maglia blu nell'edizione appena conclusa del Giro. Dopo un presentazione-show dal palco di Corso Mazzini, è iniziato il Criterium tra il tifo delle migliaia di persone che incitavano i propri idoli.



Alla fine l'ha spuntata proprio lo sprinter già oro olimpico nell'omnium maschile nelle olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2006 Elia Viviani, che ha affermato "Un pubblico fantastico, caloroso, è una vera emozione essere qui a Montebelluna. Devo dire grazie all'organizzazione e alle migliaia di persone che stanno popolando questa piazza". Secondo posto per lo squalo di Messina Vincenzo Nibali, reduce da un ritiro in vista del prossimo Tour de France mentre è salito sul gradino più basso del podio il giovane talento della Bardiani CSF Giulio Ciccone. Al termine delle premiazioni hanno preso la parola per i saluti finali i maggiori promotori della kermesse.

"La volontà è quella di ripetere questo appuntamento anche l'anno prossimo" ha dichiarato visibilmente emozionato il presidente del comitato organizzatore Enrico Bonsembiante. "Ringrazio gli atleti che hanno partecipato, tutti i partner dell'evento, il comune di Montebelluna e l'avvocato Italo Albanese per aver reso possibile lo svolgimento di questa fantastica manifestazione. Inoltre un ringraziamento particolare a tutti i volontari che hanno contribuito con dedizione e passione alla realizzazione dell'intera serata". Dal palco ha preso la parola infine il sindaco della città di Montebelluna, Marzio Favero, che dopo aver premiato Elia Viviani ha dichiarato: "E' stato per noi un onore avere questi campioni nella nostra città. Una bellissima serata di sport che ha coinvolto tutta la cittadinanza. Questa manifestazione nel nostro territorio ha un significato in più: questa è la terra dello sport system, un contesto che lega profondamente la nostra città al mondo del ciclismo".