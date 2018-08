Poggiana: la Starscombat incorona Robert Stannard

POGGIANA La Starscombat di Poggiana ha consacrato quest'oggi il talento e la classe cristallina dell'australiano Robert Stannard (Mitchelton BikeExchange) che ha fatto propria la 43^ edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana.

Ancora una volta la classica di Poggiana ha regalato delle straordinarie emozioni. Il diciannovenne australiano Robert Stannard (Mitchelton Bike Exchange) trionfa dopo avere controllato una corsa tiratissima sin dai primi chilometri mettendo ancora una volta, come già era successo quest'anno al Giro del Belvedere, la ruota davanti a tutti battendo in un lungo sprint i sei compagni di fuga. In 170 corridori hanno preso il via quest'oggi a Poggiana di Riese Pio X sotto un sole cocente. Prima del via viene premiata Francesca Porcellato, atleta paralimpica di Castelfranco Veneto vincitrice di numerose medaglie tra cui le due medaglie d'oro conquistate pochi giorni fa ai mondiali di paraciclismo di Maniago (PN). Vengono, inoltre, premiati Viktor Potocki (Ljubljana Gusto Xaurum) e Ridion Kopshti (GS Maltinti Lampadari Banca Cambiano) rispettivamente campione nazionale croato e albanese. Momento commuovente il ricordo di Alberto Comacchio, giovane corridore prematuramente scomparso in un incidente stradale, alla cui memoria è stata conferita a Samuele Battistella della Zalf Euromobil Desiree Fior, squadra vittoriosa l'anno scorso sul traguardo di Poggiana con Nicola Conci, la medaglia d'oro.

Durante i primi chilometri di gara nasce la fuga di 13 uomini, due dei quali rimarranno al comando fino alla fine delle corsa. Prendono il largo Lorenzo Fortunato e Yuri Colonna (Petroli Firenze Hopplà Maserati) , Matic Groselj (Ljubljana Gusto Xaurum), Luis Visser (Dimension Data For Qhubeka), Quentin Guex (IAM Excelsior), Andrea Cesaro (Viris Vigevano Lomellina), Tommaso Campesan (Work Service Videa Coppi Gazzera), Filip Kvasina (KK Kranj), Filippo Stocco (Cycling Team Valcavasia), Flavio Ceolin (Cyberteam), Giacomo Venturini (Gaiaplast Maglificio Bibanese), Marco Pappalardo (Sissio Team) e Luca Longagnani (Biotraining) raggiungendo un vantaggio massimo di 5'14". Lungo la prima ascesa verso la Forcella Mostaccin e sulle prime due tornate dell'impegnativo circuito collinare di Monfumo, la fuga si sgretola e uno scatenato Filippo Rocchetti (Colpack) con una straordinaria azione in solitaria, si riporta su quello che rimane della fuga iniziale, vale a dire Fortunato (che faceva incetta dei GPM di Castelcies), Colonna (Petroli Firenze) e Groselj (Ljubljana). Sulla seconda ascesa verso la Forcella Mostacin perdeva contatto Groselj, ma dietro il gruppo sotto la spinta di uno scatenato Robert Stannard (Mitchelton Bike Exchange) rimontava arrivando a solo poco più di un minuto di ritardo dai fuggitivi. Sulla vetta della salita di Santa Marcuola transitava per primo ancora una volta un instancabile Lorenz Fortunato. Tornati in pianura, di nuovo verso Poggiana, si portavano sulla testa della corsa anche Samuele Battistella (Zalf Euromobil Désirée Fior), Robert Stannard (Mitchelton Bike Exchange), Alberto Giuriato e Massimo Orlandi (Cycling Team Friuli) venendo così a comporsi un gruppetto di sette corridori. Negli ultimi 1.500 metri allungava Giuriato sulla cui ruota si riportava Stannard che con uno sprint lunghissimo ha confermato di essere non solo un corridore di grande talento ma anche un corridore di grande lettura tattica della corsa, e perfetto conoscitore delle proprie risorse.