Grande successo per il 6° Memorial Sci Andrea Rossato a San Vito di Cadore

SAN VITO DI CADORE Si è svolto sabato scorso a San Vito di Cadore (BL) il 6° Memorial Sci Andrea Rossato, slalom gigante di beneficenza organizzato dalla Fondazione Andrea Rossato con lo Sci Club Nottoli di Vittorio Veneto: una grande festa con tanti premi. Una manifestazione ben riuscita, con tanti bambini e allenatori sorridenti e scherzosi, accomunati da uno spirito sportivo di rispetto, divertimento e solidarietà.

“Abbiamo avuto la fortuna di avere con noi molti amici diversamente abili che ci hanno colpiti per la loro forza di volontà nel superare ogni tipo di ostacolo nello sport come nella vita – spiega Mauro Rossato Presidente della Fondazione Andrea Rossato – esempio per tutti noi, in particolar modo per i bambini”. Il 6° Memorial Sci Andrea Rossato è stato patrocinato dalla FISPS (Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci), dalla FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) Veneto, dall’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) Gruppo Veneto, dalla Rivista SciareMag e dal Comune di San Vito di Cadore. Con il contributo di Gatorade, The North Face, Mediolanum, Cooperativa di San Vito di Cadore, Ski San Vito Cadore – Dolomiti.

LE CLASSIFICHE: Ecco l’ordine d’arrivo del 6° Memorial Rossato 2017

FEMMINILE

SuperBaby:

1. Anna Bozza (Sci club 18) 51”25;

2. Lavinia Buja (id) 55”90;

3. Benedetta Piva (Nottoli) 56”61;

4. Sveva Valentini (id) 58”33;

5. Gloria Folonari (18) 1’01”82.

Baby:

1. Giuditta Fiorotto (Nottoli) 47”38;

2. Valentina Sciammaro (id) 53”20;

3. Giulia Ben Yahmed (id) 55”85;

4. Gaia Zago (id) 1’07”75.

Cucciole:

1. Emma Parisotto (Nottoli) 39”81;

2. Virginia Zucchini Affronti (id) 45”16;

3. Eleonora De Cesaro (Orsago) 45”44.

Ragazze:

1. Giulia Nardini (Nottoli) 41”28;

2. Vanessa Polentes (id) 41”62;

3. Camilla Baso (id) 45”77.

MASCHILE

SuperBaby:

1. Leone Naibo (Nottoli) 48”43;

2. Marco Sgubin (id) 54”16;

3. Nicolò Alberti (18) 55”70;

4. Alessandro Piva (Nottoli) 1’00”12;

5. Giovanni Bovo (id) 1’15”15.

Baby:

1. Guglielmo Ros (Orsago) 42”20;

2. Carlo Concas (Nottoli) 44”44;

3.Emanuele Sartori (Orsago) 45”36.

Cuccioli:

1. Damiano Trinca (Nottoli) 42”79;

2. Lorenzo Patrese (Padova) 43”71;

3. Alessandro Bresolin (Nottoli) 44”17;

4. Franco Concas (id) 45”53.