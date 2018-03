Pattinaggio Tricolore a Conegliano: nei Gruppi Jeunesse titolo all’Italian Show

CONEGLIANO “Ciao Gabriele, grazie di tutto”. È iniziato con un commosso saluto a Gabriele Quirini, il tecnico scomparso quindici giorni fa in seguito ad un incidente stradale, l’edizione 2018 del campionato italiano di Pattinaggio artistico a rotelle Gruppi Spettacolo e Sincronizzato. Un minuto di silenzio rotto soltanto da un lungo applauso per ricordare l’uomo, l’atleta, l’allenatore, grande assente a questo campionato. Un tributo doveroso prima di dare il via alle danze tricolori sulla pista immacolata della Zoppas Arena di Conegliano. I primi a scendere in pista sono stati i Quartetti Divisione Nazionale. 24 gruppi si sono contesi i tre gradini del podio. Al primo posto si è piazzato 'Endiadi' dell'Asd Roll Stars di Loreggia con 'L'ultimo incontro' (punteggio 75.70). Padovano anche il secondo gradino del podio sul quale sono salite le ragazze del Revolution Team del Team Verde Pattinaggio di Padova (punteggio 75.90) che hanno messo in pista 'Il sabato del villaggio'. Terzo posto per lo Skyline del Siena Roller Team (punteggio 73.50) che si sono affidate alle 'Sacre invocazioni' per ammaliare il pubblico della Zoppas Arena.

Poi è stata la volta dei Quartetti Jeunesse. Ben 29 i gruppi in gara, tra i quali hanno gareggiato due formazioni dello Skating club Don Bosco che cura la regia dell’evento, le Royal Eagles junior e le Royal Eagles. Cinque i gruppi che, sulla carta, si contendevano i primi tre posti, tra i quali due trevigiani. Una gara molto combattuta. A spuntarla sono state le veronesi di Magic Skate che con 'Jazz around midnight' (punteggio 85.70) si sono laureate campionesse d'Italia. Magic Skate, applauditssime da un folto gruppo di sostenitori, ha portato in pista energia, emozioni e sensualità a ritmo di jazz. Un'esibizione quasi perfetta. Medaglia d'argento alle trevigiane Crazy Skaters della Scuola Pattinaggio di Musano con 'La magia dei giocattoli' (punteggio 81.50). Un'esecuzione vivace e sbarazzina quella delle Crazy Skaters fasciate in costumi coloratissimi. Bronzo al quartetto di casa, le Royal Eagles dello Skating club Don Bosco di Mareno di Piave che con 'Flying for peace' (punteggio 80.50) si sono aggiudicate un pass per l'Europa. Leggere e leggiadre le Royal Eagles, penalizzate probabilmente da una piccola incertezza nell'esecuzione che è valsa comuqnue il terzo posto.

La rassegna organizzata dallo Skating Club Don Bosco Mareno e Cimadolmo ha poi proposto venerdì due competizioni, quelle dedicate ai Piccoli Gruppi Divisione Nazionale (con 22 gruppi iscritti) e ai Gruppi Jeunesse (25 le formazioni). Non poteva mancare, come giovedì, il ricordo del compianto Gabriele Quirini, il tecnico e coreografo scomparso quindici giorni fa in seguito ad un incidente stradale e che sarebbe stato presente nella città del Cima proprio per questa manifestazione tricolore. Ad aprire la competizione, i Piccoli Gruppi Divisione Nazione che si sono dati “battaglia” a suon di ritmo, costumi coloratissimi e coreografie interessanti. Il primo posto del podio è stato conquistato dal trevigiano Passion (Asd Accademia Pattinaggio di San Vendemiano), che ha distanziato i diretti avversari grazie a un punteggio di 77.30. Il disco “L’invito alla follia” ha descritto i sentimenti degli esseri umani, alla continua ricerca dell’amore. Secondo il padovano Optical (composto da componenti delle società Vs Skating, Pattinaggio Rubano, Roll Star di Loreggia) con il disco “Il canto delle sirene” che ha portato 73.20 punti, terzo il vicentino Sintesy (Robur Skate 2000 Thiene) con “Tra i sogni e la realtà” e il punteggio di 75.40 punti (ma piazzamenti peggiori rispetto al secondo).

A seguire, la seconda gara, quella dei Gruppi Jeunesse (under 17, fino a 16 componenti) in una Zoppas Arena sempre più gremita di pubblico, appassionati, accompagnatori e cittadini locali. E in un salire di emozioni, di prestazioni e di costumi sempre più belli, la lotta per il titolo si è ristretta praticamente in casa (tra le province di Treviso e Venezia), dal ventesimo gruppo in ordine d’entrata. Le Royal Eagles dello Skating Club Don Bosco Mareno e Cimadolmo hanno proposto “Prova costume”, un divertente disco che ha “spogliato” la protagonista dei chili di troppo, dopo tanto esercizio fisico. Per le padrone di casa il primo posto con il punteggio di 81.60 e tanto, tanto entusiasmo (con voti per la presentazione artistica fino a 8.9).

È toccato poi all’altro gruppo trevigiano tra i favoriti, l’Italian Show (Skating Club Mottense) che ha fatto venire l’acquolina in bocca a tutta la platea con “Aspiranti pasticcioni”. Per loro punteggio finale di 83.00 e voti tutti sopra 8.0 e il primo posto proprio davanti alle marenesi. Sul terzo posto del podio, è salito Division (Pattinaggio Artistico Portogruaro), con “Magica Lapponia” e delle renne luminosissime, che hanno portato al punteggio di 81.20. Domenica quarta e ultima giornata di gare con le competizioni riservate a Quartetti e Sincronizzato Junior. In serata, dalle 19.50 la gara, attesissima, dei Grandi Gruppi con le padrone di casa, le Royal Eagles (Skating Club Don Bosco) che cercheranno di ricalcare le orme del 2015, quando, in casa, vinsero il titolo tricolore incantando il pubblico e la giuria con il disco “Le mille e una notte”.

