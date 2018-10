Calcio a 5: oltre cento gol segnati nella prima giornata

Sono partite alla grande le squadre del dodicesimo campionato di calcio a 5 Treviso. Le formazioni hanno messo a segno oltre 100 reti nei 9 incontri della prima giornata di campionato. Nel Girone A a farla da padrone sono stati i Recidivi con ben 15 reti e a seguire Project X e Real Villorba con 12, nel Girone B risponde AutoTre con 10 reti.

Questi i risultati: Girone A: SS Trinità - Project X 2-12; Real Villorba - Sinque Fioi 12-6; Santa Barbara - Recidivi 3-15; New Team - MG Sabbiature 3-6; Pat. Madrid - Zemanlandia 3-7; Girone B: Fiamme Azz. - Real Casal 3-5; Gas & Co - Atl. GinTonic 7-3; Opera Prima - The Bulldogs 6-5; Ajajax - AutoTre 0-10; Indoor Kart Vill. riposa.