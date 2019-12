Abdoullah Bamoussa e Silvia Serafini brindano alla 10^ Prosecco Run di Vidor

Bollicine per tutti alla decima Prosecco Run di Vidor. Quelle più frizzanti sono però per Abdoullah Bamoussa (Atletica Brugnera Friulintagli) e Silvia Serafini (Tornado) che conquistano, come nel 2017, la vittoria della maratonina internazionale Fidal e tagliano per primi il traguardo posto in piazza Capitello, rispettivamente dopo 1h08’21’’e 1h27’33’’. Sul podio maschile Joash Kipruto Koech (Atletica Potenza Picena) e Simone Gobbo (Trevisatletica), su quello femminile Sarah Aimee L’Epee (Atletica Settimese) e Simonetta Menestrina (Atletica Trento). In oltre 2300 tra 21,097 km, Prosecchina di 10 km e staffetta scolastica.

Una corsa dagli effetti speciali nelle colline dichiarate patrimonio dell’umanità dall’Unesco tra saliscendi, vigneti e 17 cantine del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene Docg nei comuni e nelle frazioni di Vidor, Mosnigo, Colbertaldo, Valdobbiadene e San Giovanni. E se da un lato i primi si sono dati battaglia a suon di scatti, di ripartenze e di accelerate, gli altri, nel gruppo, si sono presi il tempo anche per ammirare i paesaggi e degustare il prosecco offerto dai produttori del territorio nella loro proprietà. “Noi arriviamo da Reggio Emilia. Posso dire che si tratta di una delle più belle corse alle quali ho partecipato. Certo, io mica sono venuto qui per vincere, ma per godermi tutto. Il vino Prosecco in primis. E poi c’era anche la curiosità di correre su queste colline patrimonio dell’Unesco, che non hanno per niente deluso le mie attese, anzi”. La voce di Giuseppe, simbolo di tutti coloro che sono arrivati da vicino e soprattutto da lontano (oltre il 58 % da fuori Veneto, con regioni più numerose Lombardia ed Emilia Romagna). Anche dall’estero, come austriaci, argentini, inglesi, finlandesi, francesi, americani, slovacchi, moldavi, polacchi, spagnoli, peruviani, indiani, canadesi, albanesi e russi. Nell’ideale classifica delle società più numerose, i varesini del Runners Valbossa-Azzate, seguiti dai veronesi del G.S.D. Valdapone de Megni, dai trevigiani del Joy Club Fuel to Run, dai trentini del Marathon Club Trento, dai lodigiani del GP Corno Giovine, dagli altoatesini dell’Asc L.F. Sarntal Raiffeisen, dai Podisti Maserà, nel padovano, dagli emiliani della Podistica Correggio, dai veneziani del Brema Running Team e dagli altoatesini dell’A-LC Kalter.

La mattinata è iniziata alle 10.00 dalla cantina La Tordera, sede di partenza della 21,097 km a cui, una decina di minuti dopo, è seguito lo start della Prosecchina, manifestazione ludico-motoria Fiasp aperta a tutti. A dare il via il sindaco di Vidor, Albino Cordiali con l’assessore allo sport Mario Bailo. La cronaca della gara maschile, fin dalle prime battute, vede la formazione, in testa, dei due favoriti della vigilia, Bamoussa e il keniano Koech. L’azzurro prova ad attaccare, la prima volta al 14° chilometro. Koech però si riaggancia in poco tempo. Due chilometri dopo, attorno al 16°, Bamoussa rompe gli indugi e lancia l’attacco che si rivela quello giusto. Il keniano non ce la fa a stargli dietro e l’atleta della Brugnera Friulintagli, vince nuovamente a Vidor, tagliando il traguardo in 1h08’21’’. Dietro di lui Koech in 1h09’38’’ e Gobbo in 1h11’03’’, accolto all’arrivo, per la prima volta, dalla figlioletta Agnese, di 4 mesi. “Sulla carta il tempo migliore sulla distanza ce l’aveva Koech – ha detto il vincitore – questo percorso però si adatta decisamente alle mie caratteristiche, essendo fatto di saliscendi e richiedendo molto lavoro muscolare. Ne ho approfittato, cercando di attaccare presto, per non dovermela giocare sul piano dove lui è più forte. È stato come sempre fantastico correre qui, anche perché i passaggi dentro le cantine, oltre ad essere unici, aiutano mentalmente, ti fanno “evadere” per un po’ dalla fatica. Ero venuto qui per vincere ed è andata bene”. Appena giù dal podio, due atleti di Silca Ultralite Vittorio Veneto, Andrea Mason (bronzo tricolore junior sulla distanza) quarto in 1h14’04’’’ e il triathleta Federico Spinazzè quinto in 1h16’27’’.

Nella competizione femminile invece gara praticamente tutta in solitaria per Silvia Serafini, che prende la testa della corsa attorno al terzo chilometro per non lasciarla più. Per lei la vittoria in 1h27’33’’. “Considero la Prosecco Run un po’ la mia gara di casa, tra l’altro ora mi sono trasferita a Giavera – ha affermato l’atleta che fa la project manager di Salewa – è una gara che si adatta perfettamente alle mie caratteristiche. Adoro correre tra i vigneti. Cerco sempre di venire a partecipare, è tutto bellissimo, bravi agli organizzatori e ai volontari. E a chi corre veloce e meno dico di partecipare alle prossime edizioni, perché è una grande occasione per gustarsi il nostro meraviglioso territorio”. Non è mancato uno spazio dedicato dedicato ai più piccoli, la staffetta su strada per gli alunni delle scuole medie del territorio (Valdobbiadene, Vidor, Pederobba, Cornuda, Cavaso, Crocetta e Maser) organizzata in collaborazione con Atletica Pederobba e Atletica Valdobbiadene e coadiuvata dal professor Modesto Bonan e dalla professoressa Vania Rossi. I ragazzini si sono sfidati in un tracciato di 750 metri tra le vie Palladio, Tintoretto e Canaletto, proprio dietro piazza Capitello e hanno poi atteso l’arrivo dei partecipanti alla maratonina.

Fulcro logistico della Prosecco Run è stato il centro polifunzionale di piazza Capitello, che ha ospitato le operazioni pre-gara (distribuzioni pettorali), l’arrivo, il sempre apprezzatissimo pasta party finale e le premiazioni. “Anche oggi abbiamo avuto una giornata bellissima, con tanta gente sia per la competitiva che per la non competitiva – ha riferito il sindaco di Vidor, Albino Cordiali – essere arrivati al decimo anno è per noi straordinario e aver avuto il riconoscimento come patrimonio dell’Unesco è la ciliegina sulla torta. Gli apprezzamenti e le presenze anche dall’estero sono un premio per gli organizzatori, i volontari (oltre 100 sul percorso per garantire la sicurezza degli atleti) e per tutti coloro che sono coinvolti in questa manifestazione corale”.

“Abbiamo avuto una buona partecipazione e anche, soprattutto al maschile, una gara dai buoni contenuti tecnici – ha aggiunto il responsabile organizzativo, Aldo Zanetti – era la prima volta che i partecipanti correvano sulle colline dichiarate patrimonio dell’umanità dall’Unesco: ancora una volta il connubio tra sport, turismo e cultura si rivela vincente. Tanti gli apprezzamenti per la bellezza della corsa e l’unicità di transitare proprio dentro le cantine”.

