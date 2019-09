Provinciali Ragazzi a Roncade: è poker di titoli per l’Atletica Santa Lucia di Piave

Poker di titoli per l’Atletica Santa Lucia di Piave nel campionato provinciale ragazzi che sabato ha tenuto a battesimo la rinnovata pista di Roncade. Per il club del presidente Ivano Corsano (che aveva già vinto cinque ori lo scorso weekend nella rassegna provinciale cadetti), gradino più alto del podio con Alex Mazzero (60 hs), Ludovica De Luca (alto), Carolina Dufour (lungo) ed Elena Lot (peso). Migliore prestazione tecnica della manifestazione, i 1047 punti di Anna Michielin (Ponzano) nei 2 km di marcia (10’51”7). Applausi anche per Beatrice Buso (Trevisatletica) nei 1000 metri (3’22”7), per la compagna di squadra Rebecca Agbortabi nei 60 ostacoli (10”1) e per la sfida nel vortex tra Marco Altinier (Running Team Conegliano) e Giovanni Sciancalepore (Atl. Santa Lucia di Piave). Entrambi sono arrivati ad un soffio dai 60 metri: 59.99 Altinier, 59.84 Sciancalepore. Il prossimo weekend, a Roncade, la finale Nord-Est dei campionati italiani allievi di società.

I risultati. Maschili. 60: 1. Giacomo Rottin (Atl. Villorba) 8”2, 2. Mathis Santin (Atl. S. Lucia di Piave) 8”3, 3. Giacomo Ruffoni (Nuova Atl. Tre Comuni) 8”5. 1000: 1. Fabio Gardenal (Nuova Atl. Tre Comuni) 3’08”9, 2. Elia Giusto (Nuova Atl. Roncade) 3’13”6, 3. Filippo Cavezzan (Nuova Atl. Tre Comuni) 3’14”6. 60 hs: 1. Alex Mazzero (Atl. S. Lucia di Piave) 9”7, 2. Marco Bianchin (Atl. San Biagio) 11”0, 3. Andrea Calciati (ATL-Etica S. Vendemiano) 11”1. Alto: 1. Michele De Noni (Atl. Silca Conegliano) 1.46, 2. Christian Cortellaro (Atl. Villorba) 1.40, 3. Cesare Frisetti (Trevisatletica) 1.37. Lungo: 1. Daniele Rui (Atl-Etica San Vendemiano) 4.59, 2. Gabriele Simon (Atl. Montebelluna) 4.41, 3. Leonardo Gastaldello (G.A. Vedelago) 4.32. Peso: 1. Luca Onosa (Atl. S. Biagio) 11.72, 2. Samuele Guizzo (Atl. Pederobba) 10.92, 3. Manuel Palù (Atl. S. Lucia di Piave) 10.75. Marcia (2 km): 1. Francesco Piovesan (Atl. Ponzano) 11’38”6, 2. Matteo Pavan (Trevisatletica) 11’38”6, 3. Matteo Barbaran (Atl. S. Biagio) 11’52”1. Vortex: 1. Marco Altinier (Running Team Conegliano) 59.99, 2. Giovanni Sciancalepore (Atl. S. Lucia di Piave) 59.84, 3. Mattia Zavatarelli (Trevisatletica) 50.81.

Femminili. 60: 1. Harriet Amponsa Agyekum (Silca Conegliano) 8”3, 2. Veronica Zanardo (Atl. S. Lucia di Piave) 8”6, 3. Vittoria De Osti e Sara Salvador (Vittorio Atletica) 8”9. 1000: 1. Beatrice Buso (Trevisatletica) 3’22”7, 2. Melania Rebuli (Atl. Valdobbiadene) 3’23”5, 3. Emma Bottega (Atl. Silca Conegliano) 3’26”1. 60 hs: 1. Rebecca Agbortabi (Trevisatletica) 10”1, 2. Ainett Pedroza Matute (Atl. S. Biagio) 10”8, 3. Irene Secco (Trevisatletica) 10”9. Alto: 1. Ludovica De Luca (Atl. S. Lucia di Piave) 1.43, 2. Alessia Tozzato (Atl. Ponzano) 1.34, 3. Iris Garavello (Nuova Atl. Roncade) 1.31. Lungo: 1. Carolina Dufour (Atl. S. Lucia di Piave) 4.41, 2. Martina Ruggio (Vittorio Atletica) 3.97, 3. Isabella Calzolari (Trevisatletica) 3.90. Peso: 1. Elena Lot (Atl. S. Lucia di Piave) 8.84, 2. Serena De Noni (ATL-Etica San Vendemiano) 8.59, 3. Silvia Costamagna (Atl. Ponzano) 8.54. Marcia (2 km): 1. Anna Michielin (Atl. Ponzano) 10’51”7, 2. Lia Poser (Vittorio Atletica) 12’01”5, 3. Giulia Tocchet (Atl. Santa Lucia di Piave) 13’24”8. Vortex: 1. Elisa Zandonella (Atl. Silca Conegliano) 44.82, 2. Elisa Calant Schmalbach (Atl. S. Biagio) 44.73, 3. Anna Pozzebon (Us Atl. Quinto Mastella) 42.81.