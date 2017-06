Zandomeneghi e Mazzucco a segno: il team Borgo Molino fa doppietta

ORMELLE Doppietta per il Borgo Molino Rinascita Ormelle in una giornata che finalmente segna il passo per i colori grigio verdi del team trevigiano. Al mattino Mazzucco suona la prima per il Borgo Molino Rinascita Ormelle. E la prima vittoria arriva proprio in occasione dell'ultima tappa del Giro del Friuli internazionale a tappe per juniores con arrivo ad Azzano Decimo.

"Abbiamo rotto il ghiaccio nella gara a tappe che avevamo messo nel mirino già da inizio stagione dopo aver conquistato una marea di piazzamenti. La vittoria nella cronometro a squadre del primo giorno del Giro del Friuli juniores a tappe ci ha dato finalmente morale - racconta Cristian Pavanello, il diesse grigio-verde -. E poi noi storicamente come società noi siamo sempre stati affezionati alle cronometro e quindi puntavamo intanto a una vittoria di tappa. Poi è arrivata finalmente la prima di Fabio Mazzucco. Dalla prima gara il nostro corridore padovano l'ha cercata, con ostinazione. Tanti piazzamenti e ora possiamo esultare".

Stanco ma felice anche l'estense Fabio Mazzucco, fresco vincitore di giornata. "Dedico la vittoria ai miei compagni di squadra che in questi mesi mi hanno supportato. Non era ancora arrivato il primo gradino più alto del podio, qualche volta perché è mancato un pizzico di fortuna. Ma sul palco ci eravamo sempre. Ho scelto di attaccare all'ultimo chilometro. Mi sono detto che ci dovevo provare ed evitare l'arrivo in volata, memore del secondo posto al campionato veneto che ancora mi sta stretto". Una pedina importante Fabio Mazzucco anche per la nazionale junior di Rino De Candido. Il corridore di Pavanello ha corso anchein Svizzera in una corsa a tappe dove ha ottenuto anche dei preziosi piazzamenti nei primi dieci. Arrivando così al Giro del Friuli in ottima condizione. Mazzucco conquista anche la maglia a punti e il quarto posto in classifica generale dopo aver avuto per un giorno leader anche Riccardo Bobbo con Marco Grendene leader dei giovani. Nel tardo pomeriggio arriva la seconda notizia buona per gli uomini del presidente Pietro Nardin. Vittoria in solitaria, allo stesso modo di Mazzucco al mattino, anche per Matteo Zandomeneghi che trionfa con un buon margine di vantaggio a Rubiera, a Reggio Emilia, agli ordini oggi di Carlo Merenti. E finalmente il team di Roncadelle di Ormelle ricomincia a sorridere.