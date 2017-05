Calderaro e Marchetti non perdonano: il team Zalf-Fior conquista Pregnana Milanese

CASTELFRANCO VENETO E' ancora una Zalf Euromobil Désirée Fior bella e vincente quella che è stata protagonista dell'arrivo allo sprint che ha deciso il Trofeo Larghi di Pregnana Milanese: a confezionare il capolavoro bianco-rosso-verde sono stati questa volta Filippo Calderaro e Moreno Marchetti. I due velocisti padovani, infatti, con una progressione di rara potenza hanno centrato rispettivamente la prima e la seconda posizione sul traguardo del circuito milanese ragalando così un'altra strepitosa doppietta ai patron Gaspa re Lucchetta ed Egidio Fior.

"Oggi la tattica era di uscire dall'ultima rotonda davanti, per poter impostare lo sprint al meglio" ha spiegato un felicissimo Calderaro. "Con l'arco dell'arrivo nel mirino Bevilacqua ha lanciato una volata perfetta per me e Marchetti e io ce l'ho fatta a vincere. La dedica è per la squadra e gli sponsor. Siamo un gruppo bellissimo, non solo dal punto di vista sportivo ma anche umano. Come ha detto il mio compagno, la tattica è stata perfetta," ha sottolineato Marchetti. "Tutti abbiamo lavorato al meglio e, come team, devo dire che stiamo vivendo una grande stagione. Complimenti a Filippo, che ha centrato un ottimo risultato!" Il ritorno al successo di Filippo Calderaro ha consegnato la quattordicesima perla stagionale alla Zalf Euromobil Désirée Fior che debutterà nel mese di giugno, venerdì prossimo, con il Trofeo Alcide De Gasperi con arrivo a Bassano del Grappa (Vi) e nella 20^ Pistoia-Fiorano. Domenica, poi, sarà la volta della Coppa della Pace di Rimini e della classica di Roncolevà (Vr).