Torneo di 3^ Maschile a Castelfranco Veneto: vince il padovano Mandarà in finale con Sarzo

CASTELFRANCO VENETO A Castelfranco Veneto torneo di 3^ Categoria maschile dominato dai tennisti padovani. Lorena Alberti ha decretato la vittoria di Diego Mandarà in finale con Jacopo Sarzo. Terzi posti per il vicentino Fabio Visotti e per un altro giovane rampante patavino Patrick Dalla Palma. Il primo trevigiano che si è distinto è Matteo Meneghetti in ottima forma, ma che ha avuto la sfortuna di incocciare nel winner Mandarà ai quarti di finale. C’era anche Mattia Ghedin dato come testa di serie numero uno ma si è arreso a Visotti che ha registrato a referto un doppio 6/4.

Dietro si è fatto valere il gladiatore dell’Ostani Montebelluna Renzo Bonato che dopo una buona promozione dal draw di 4^ ha centrato un positivo nel tabellone principale, ma nulla ha potuto contro il castiga trevigiani di Mandarà. Un buon positivo anche per il veterano Leonardo Bassi e per il beniamino di casa Tommaso Francesco Bolzon. Grossa soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione da parte del presidente del club castellano Giorgio Tonietto.