Stefano La Rosa e Rosalba Console tra i vincitori della Treviso Marathon 1.4

CONEGLIANO La passione per la corsa non conosce ostacoli e così, anche se il tempo non è stato dalla parte degli organizzatori e degli atleti, la Treviso Marathon si è disputata lo stesso con una grandissima partecipazione di pubblico.

Quarantadue chilometri quasi sempre sotto la pioggia per una vera e propria festa all'insegna dello sport, iniziata già di prima mattina nelle vie del centro di Conegliano. Alla fine a spuntarla sono stati gli atleti Stefano La Rosa (nella competizione maschile) e Lucy Liavoga (in quella femminile). Per il carabiniere La Rosa si tratta della seconda vittoria alla Treviso Marathon, arrivata con un tempo di due ore e dodici minuti. "Sono contento per il risultato anche se mi aspettavo di arrivare con un tempo migliore. La maratona purtroppo è sempre imprevedibile, ero partito bene ma la stanchezza e il terreno bagnato mi hanno giocato un brutto scherzo". Ha dichiarato il vincitore dopo aver tagliato il traguardo. Dietro di lui, sul podio della maratona, si sono piazzati gli atleti Kiprono Kembon Wesley e Simon Rugut Kipngetich. Nella competizione femminile invece grande successo per Rosalba Console che ha tagliato il traguardo della mezza maratona con l'ottimo tempo di un'ora e tredici minuti. "Sono voluta ritornare a correre a Treviso perché è una provincia sempre piena di gente pronta ad accogliermi a braccia aperte. Sono molto soddisfatta del mio risultato". La mezza maratona maschile è stata vinta invece da Fabio Bernardi.