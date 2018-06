Atletica spettacolo a Treviso: cento gli atleti in pista per il 2° Trofeo Special Team

TREVISO Speciali, per davvero. Oltre cento atleti hanno partecipato al 2° Trofeo Special Team, andato in scena sabato 9 agli impianti sportivi “Menenio Bortolozzi” di Treviso. La manifestazione, abbinata al memorial Primo Tomasoni, era dedicata ad atleti con disabilità intellettiva e relazionale, che per l’intero pomeriggio si sono impegnati in gare di corsa, marcia, salti e lanci.

Sei le società in pista, provenienti un po’ da tutto il Veneto, e non solo: Aspea Padova, Il Sorriso Mira, “Giuliano Schultz” Gorizia, Atletica Dueville e Oltre Montebelluna, oltre ai padroni di casa di Trevisatletica. La società del capoluogo ha schierato i ragazzi reduci dai campionati italiani Fisdir di Firenze. A partire dalla campionessa italiana Serena Bettin, atterrata a 6.21 nel salto triplo, non lontana dal record italiano che già le appartiene (6.60).

“Va in archivio un Trofeo Special Team che ci ha dato grandi soddisfazioni – commenta Paolo Pavan, responsabile organizzativo dell’evento - Sotto il profilo tecnico, ci sono state tante prestazioni di ottimo livello, ma mi piace ricordare soprattutto il debutto di Giacomo, un bambino di sette anni, affetto da sindrome di Down, che alla prima gara della sua vita ha vinto la batteria dai 50 metri. Dal punto di vista organizzativo è stato tutto bellissimo: le condizioni meteorologiche ci hanno aiutato e il ‘terzo tempo’ finale, grazie all’impegno delle donne di Trevisatletica, è stato qualcosa di memorabile”. Il 2° Trofeo Special Team prevedeva un programma di 19 gare, tra corse, marcia, salti e lanci: dieci riservate al settore agonistico e nove dedicate al settore promozionale. Prossimo impegno dei “ragazzi speciali” di Trevisatletica, il 23 giugno a Gorizia per un nuovo appuntamento della stagione dell’atletica targata Fisdir.