Seconda amichevole estiva per la Came Dosson: contro il Mestre è vittoria per 4-2

Vittoria per 4-2 per la Came Dosson di mister Rocha nella seconda amichevole che precede l'avvio della stagione ufficiale: il Campello Motors Mestre, formazione che quest'anno sarà impegnata nel campionato di Serie B e si è rivelato un avversario tosto dato che i biancoblu sono riusciti a romprere gli equilibri solo dopo la metà del primo tempo grazie alla rete di Murilo, poi seguita da quelle di Azzoni, Grippi e Igor per il 4-0 parziale all'intervallo. Nel secondo tempo, pur in costante predominio territoriale, sono sono arrivate altre reti tra le fila biancoblu, mentre i ragazzi di mister Candeo sono riusciti ad andare a segno due volte prima della sirena per il 4-2 finale. Non c'è un attimo di pausa per la Came in questo periodo: sabato è infatti in programma a Tezze (Vi) il 6^ Memorial Michele Trolese, triangolare nel quale i biancoblu affronteranno i Campioni d'Italia del Pesaro e i padroni di casa dell'Arzignano.

Came Dosson-Campello Motors Mestre 4-2

CAME DOSSON: Pietrangelo, Belsito, Ugherani, Giuliato, Juan Fran, Japa, Bertoni, Igor, Azzoni, Grippi, Murilo, Trovato Tondi, Azzalin. Allenatore: Rocha.

CAMPELLO MOTORS MESTRE: Villano, Tiozzo, Bordignon, Biancato, Aalders, Zanardo, Vettore, Digao, Crescenzo, Forin, Aalders, D'Erme, Camilla. Allenatore: Candeo.

MARCATORI: 11' 10" pt Murilo (C), 16' 20" pt Azzoni (C), 17' 52" pt Grippi (C). 5' 36" st Igor (C), 16' 24" st Digao (M), 19' 30" Vettore (M).