Amichevole contro il Pesaro per la Came Dosson: il risultato termina sull'1-1

CASIER Pareggio nell'amichevole disputata al Paladosson tra Came Dosson e Italservice Pesaro. Buone le indicazioni per i due allenatori a 15 giorni dalla ripresa del campionato che vede entrambe le due squadre in zona playoff; i ritmi non sono stati di certo quelli che si vedono nelle gare di campionato ma la gara è stata comunque molto piacevole vista la cifra tecnica dei protagonisti in campo. Per la truppa di mister Rocha due giorni di riposo e ripresa degli allenamenti lunedì prossimo: capitan Bellomo torneranno in campo venerdì 16 febbraio a Eboli contro il Feldi; sarà assente Morassi a causa dell'espulsione rimediata nell'ultima gara interna contro Cisternino, mentre lo staff Came spera di recuperare Bellomo, oggi indisponibile causa problemi fisici.

Came Dosson: Massafra, Ditano, Morassi, Di Guida, Rangel, Bellomo, Crescenzo, Sviercoski, Vieira, Alemao, Schiochet, Rosso, Grippi. Allenatore: Sylvio Rocha

ItalService Pesaro: Micoli, Miraglia, Manfroi, Tonidandel, Francini, Cesaroni, Revert Cortes, Marcelinho. Allenatore: Ramiro Diaz

Marcatori: 14' pt Marcelinho (P), 11' st Schiochet (C)