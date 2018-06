Amichevole di spessore per il Ponzano Basket: vittoria contro la Selezione Usa U20

PONZANO VENETO Si chiude con una bella vittoria nell’amichevole contro la Selezione femminile U20 USA la stagione da sogno della Polyglass Ponzano. Come l’anno scorso, prima delle meritate vacanze, la squadra biancoverde si è incontrata con le amiche americane impegnate in Italia in questi giorni. Senza Schiavon, Milicevic e Dal Mas, coach Maurizio Sottana può sperimentare anche due giocatrici come Camilla Bonivento e Giulia Zecchin, mentre dall’altra parte la squadra americana si presenta con una truppa di giovani promesse molto interessanti.

L’avvio è denso di errori, poi all’alba del secondo quarto arriva il primo tentativo di fuga delle statunitensi che volano sul 22-27, ed è qui che Ponzano cambia marcia: le biancoverdi ritrovano il ritmo partita giusto e piazzano il break che le porta fino al 37-30 dell’intervallo. La formazione ponzanese gioca addirittura un terzo quarto meraviglioso mostrando il meglio del repertorio con Diodati e Brotto in grandissimo spolvero: difesa, velocità e contropiede valgono il 63-40 che illude tutto il PalaCicogna. Il caldo, la stanchezza e l’amichevole fanno calare troppo presto la tensione e così il team USA torna sotto nell’ultimo quarto conBlackweel a guidare una rimonta pazzesca: le statunitensi arrivano fino al 71-69, poi il canestro di Ciferni e i liberi di Brotto chiudono i conti.



POLYGLASS PONZANO – SELEZIONE USA U20 78-69 (18-14; 37-30; 63-43)

PONZANO: Ciferni 8, Bonivento, Diodati 18, Pasa 8, Zamuner 2, Zecchin 2, Vidor 3, Gobbo 5, Pizzolato 6, Callegari 4,

Zanatta, Brotto 22. All. Sottana.

USA: Fileds 12, Warnock 6, Buckley 6, Van Gytenbeek 2, Jones, Schiltz 4, Blackweel 14, Gregory 6, Parker 7, Brown 5,

Von Oelhoffen 5, Burton 2. All. Klees

Arbitri: Zangrando e Rebellato