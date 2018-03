Barcellona si inchina alle Red Panthers: al Castelldefels Stadium finisce 60-0

TREVISO E’ andato in scena lo scorso sabato, in una giornata calda e con tanto vento, il match amichevole tra le nostre Red Panthers ed il Rugby Femeni Poble Nou al Castelldefels Stadium di Barcellona. L’incontro con calcio d’inizio alle 16.00 ha visto le pantere imporsi 60 a 0 sulla squadra catalana. Gara frazionata in tre tempi con le Red Panthers che hanno sin da subito imposto il loro gioco marcando in rapida successione con Pinarello, doppietta personale della flanker, Este, Tosello, Stecca e Pegorer. Due delle sei marcature vengono trasformate da Renosto e Barro.

Nel secondo tempo, la storia non cambia: Zanon, Pinarello, Pegorer ed ancora Pinarello portano il risultato sul 60 a 0; la capitana Renosto trasforma tre delle quattro mete. Nessuna marcatura da entrambe le parti nella terza ed ultima frazione di gioco. Un’esperienza molto positiva che ha dato dei chiari segnali sia in attacco con un buon sostegno sulla linea dei trequarti che ha permesso la realizzazione di numerose mete, sia in fase difensiva con un ottimo avanzamento sull’asse degli avanti. Da segnalare soprattutto una grande dimostrazione di carattere da parte di tutte le giocatrici.

Marcature: 3’ meta Pinarello, 5’ meta Pinarello, 7’ meta Este tr. Renosto, 18’ meta Tosello, 20’ meta Stecca, 27’ Pegorer tr. Barro. 2°T: 2’ Zanon, 7’ Pinarello tr. Renosto, 17’ Pegorer, 19’ Pinarello tr. Renosto