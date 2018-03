Nella pausa per la Coppa Italia il Treviso Basket batte in amichevole Bergamo

CASTELFRANCO VENETO Nella pausa di questo weekend dovuta alle Final 8 di Coppa Italia, Treviso, per non perdere il ritmo partita, incontra in un match amichevole Bergamo Basket nello storico palasport di Castelfranco. La partita si apre positivamente per Treviso che riesce anche a raggiungere il +11 a metà del primo quarto, molte rotazioni per coach Pillastrini che più volte cambia il quintetto in campo. Primo quarto ben giocato da Musso autore di 7 punti e da John Borwn 5. Nei minuti finali però Bergamo rientra in partita grazie a canestri di Hollis e Laganà chiudendolo con il punteggio di 26 a 22 per Treviso.

Nel secondo quarto Treviso mette il piede sull’acceleratore e grazie a due bombe di Imbrò e a 7 punti di fila di Antonutti il quarto si chiude con Treviso sul +12 (50-38). Dopo la pausa lunga i ragazzi di coach Pillastrini subiscono un miniparziale di 8 a 0, ma nella seconda metà del terzo quarto guidati da Swann e le sue triple Treviso riesce a recuperare i punti persi e chiude il quarto con il punteggio di 73 a 60. Quarto quarto che vede un inizio di sostanziale parità tra le due squadre, poi nella seconda metà Treviso mette il turbo e grazie a 4 triple (due di Imbrò e due di Swann) chiude definitivamente la partita, Treviso vince contro Bergamo Basket per 96 a 77.

DE’ LONGHI TREVISO – BERGAMO BASKET 96-77

DE’ LONGHI: Sabatini 4 (1/2, 0/1), Imbrò 17 (1/4, 5/6), Musso 9 (2/3, 1/4), Brown 13 (6/13, 0/1), Bruttini 6 (3/4 da 2); Swann 21 (0/1, 6/8), Antonutti 13 (4/5, 1/3), Fantinelli 7 (1/2, 1/2), Negri 6 (0/3, 1/1). Ne: Rota e Leardini. All.: Pillastrini

BERGAMO: Ferri 5 (1/1, 1/5), Solano 10 (5/10, 0/3), Sergio 8 (0/1, 2/5), Fattori 17 (2/4, 3/4), Hollis 25 (9/14, 2/3); Bedini 0 (0/1 da 3), Bozzetto 5 (2/2 da 2), Laganà 7 (1/3, 1/5). Ne: Magni, Crimeni All.: Sacco

ARBITRI: Borgo, Maffei, Perocco

NOTE: pq 26-22 sq 50-38 tq 73-60. Tiri liberi: TV 15/18, BG 10/16. Rimbalzi: TV 24+4 (Bruttini 6+1), BG 28+10 (Bozzetto 6+1). Assist: TV 26 (Brown 9), BG 15 (Solano e Ferri 5).