Serie B, l'Atletico Nervesa esce vincitore in casa contro il Maccan Prata

Partita disputata ad alto ritmo da entrambe le squadre, il primo tempo si chiude sul 1 a 1 con il vantaggio del Nervesa su una bella azione manovrata, con Tenderini che imbecca Imamovic solo davanti al portiere avversario. Il pareggio di Zocchi a pochi secondi dalla fine della prima frazione, su un rimessa laterale, i difensori ospiti non si posizionano correttamente e vengono puniti. La ripresa inizia molto combattuta con occasioni da ambo le parti, con Decrescenzo costretto agli straordinari per mantenere in partita la propria squadra. Spatafora per i padroni di casa con un gran sinistro su azione e un tiro libero realizzato assicura i 3 punti che permetteno all'Atletico Nervesa di mantenere solamente due punti di distacco dalle capoliste del campionato.

Nervesa 3 - Maccan 1

Marcatori Nervesa:

Imamovic 15 pt

Spatafora 12 st e 17 st

Maccan:

Zocchi 19pt