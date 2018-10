Non basta la carica del pubblico trevigiano: Bologna espugna il Palaverde

TREVISO Ancora una volta. La De’ Longhi Treviso Basket e la Fortitudo Bologna, rappresentazioni perfette del proverbio “gli opposti si attraggono”, si ritrovano al Palaverde per il classico matinée in stile americano valido per la terza giornata. Fiumi di inchiostro sono stati scritti sulla storica rivalità, ma quest’anno la saga si è arricchita di due nuovi capitoli. Il primo riguarda l’ex capitano e stella di Tvb Matteo Fantinelli, passato nelle file della Fortitudo in estate tra lo stupore e le polemiche dei tifosi trevigiani, che hanno fatto fatica ad accettare la dipartita del proprio beniamino verso l’odiata rivale. La seconda parte è invece la più cruciale ai fini della classifica, visto che quest’anno la vincitrice della Regular Season vola direttamente nella massima categoria. Inevitabile che Treviso e Bologna, ancora a punteggio pieno, siano considerate le principali favorite per lo scettro di regina dell’A2. Il match ha confermato in parte le aspettative, visto che Bologna ha espugnato il Palaverde 75-86 grazie ad un fantastico secondo tempo. Treviso ha provato più volte la rimonta ma ha sofferto l'esperienza del veterano Rosselli, 15 punti e 5 assist, e la classe dell'americano Hasbrouck, 22 punti. Per l'ex Fantinelli un'ottima partita condita da 12 punti e 4 assist prima dell'infortunio alla caviglia. Bologna ha dato la sensazione di essere più avanti della De' Longhi, Menetti avrà molto su cui lavorare per colmare il gap.

CRONACA Coach Menetti schiera in quintetto Wayns, Burnett, Alviti, Lombardi e Tessitori. Wayns fa esplodere subito il Palaverde con una tripla, Rosselli segna il primo canestro della Effe sfruttando la sua esperienza. Il veterano fortitudino si ripete grazie ad un assist al bacio dell’ex Fantinelli e appoggia due punti facili al ferro. Tessitori domina dal post e porta a spasso Pini, Burnett segna da tre in campo aperto e concede a Treviso un vantaggio di tre possessi (12-6: 4:43). Fantinelli si scatena e segna 5 punti di fila, la Fortitudo si riporta a contatto. Treviso va in difficoltà e perde molti palloni, Fantinelli e Hasbrouck ne approfittano per firmare il sorpasso bolognese (Parziale Bologna 6-0). Uglietti da vero lottatore si guadagna un prezioso rimbalzo offensivo e segna il tap-in della parità. Nel finale Treviso va in lunetta con frequenza (5/6) e chiude il primo quarto in vantaggio 23-20, fin qui si è giocato sul filo del rasoio.

Imbrò si fa trovare pronto dal’arco, mentre Fantinelli continua la sua serata di grazia. Rosselli dalla media distanza tiene la Effe in scia. Imbrò segna un canestro favoloso e va in lunetta con il tiro libero supplementare (1/1). Leunen segna sullo scadere dei 24 da tre punti, Treviso finalmente concretizza con Tessitori da sotto dopo molti appoggi facili sbagliati (31-28 Treviso; 4:00 da giocare). Meravigliosa azione di Treviso che gira bene palla e innesca Burnett dall’angolo per tre punti facili. Martino protesta troppo e gli arbitri fischiano un fallo tecnico, Treviso ne approfitta per rubare un altro possesso di vantaggio e volare a +6. Fantinelli segna in penetrazione e si fa male alla caviglia, non pare essere nulla di grave. La Effe completa la mini rimonta con Leunen, Treviso spreca in attacco e Hasbrouck la punisce con la tripla in transizione che vale il +2 Fortitudo (Parziale 6-0 Bologna). Imbrò segna allo scadere del secondo quarto il canestro della parità, si va all’intervallo sul 39-39.

Hasbrouck inaugura il terzo quarto con una tripla, Tessitori schiaccia prepotentemente i primi due punti del secondo tempo trevigiano. La Fortitudo mette in atto una difesa che soffoca l’attacco trevigiano, Wayns si prende un fallo tecnico e la Effe scappa a +6 con la tripla di Hasbrouck (massimo vantaggio). Il pubblico del Palaverde capisce il momento di difficoltà e tenta di motivare la squadra. Treviso reagisce con Tessitori e un’ottima difesa sul possesso bolognese. Si entra in una fase di stallo della partita, entrambe le squadre difendono duramente senza trovare la via del canestro. Tessitori vince il duello dal post con Rosselli, ma Benevelli piazza due giocate di esperienza che tengono Bologna avanti di 5. Si gioca ad un’intensità folle, la partita resta in bilico con Treviso che non riesce a trovare l’inerzia per frenare le giocate d’astuzia di Cinciarini e Rosselli (54-59 Bologna; 1:09). Rosselli mette in luce tutta la sua qualità con la tripla che porta Bologna a +8, Imbrò accorcia sul finale di quarto che termina con Bologna avanti 58-64.

Cinciarini va a segno da tre punti con due canestri che tagliano le gambe a Treviso, Bologna ne ha decisamente di più. Treviso non molla, nel momento massimo di difficoltà Tessitori segna da tre e riporta un po’ di ossigeno, il possesso seguente Uglietti recupera una palla che sembrava persa e Imbrò segna una tripla che rimette Treviso in partita (64-70 Bologna; 7:40). Bologna spegne subito le speranze di Treviso con Cinciarini e Hasbrouck, ritornando a +11. Treviso prova l'ultimo tentativo di rimonta, Menetti chiama time-out e la squadra ne esce bene ritornando a -6 con la bomba di Alviti. Hasbrouck commette un’infrazione di passi, Alviti va ancora a segno da tre e Treviso torna a -4. È l’ultima illusione, perché Bologna riesce ad essere comunque più cinica e con la tripla di Hasbrouck allo scadere dei 24 chiude definitivamente i giochi. La Fortitudo espugna il Palaverde 75-86, grazie ad un eccellente secondo tempo.

MARCATORI

De' Longhi Treviso: Tessitori 24, Burnett 15, Imbrò 14, Lombardi 8

Fortitudo Bologna: Hasbrouck 22, Leunen 18, Rosselli 15, Fantinelli 12

PAGELLE

De' Longhi Treviso Basket

Amedeo Tessitori 6.5 L'unico a creare pericoli costanti alla difesa bolognese per tutta la durata del match. Con la sua stazza riesce a contrastare Rosselli e Leunen, purtroppo non basta.

Dominez Burnett 6.5 Bene da tre, meno bene da due. Scompare di punto in bianco dal match dopo una buona prima parte di gara

Davide Alviti 6 Sue le triple più pesanti del match, peccato per l'errore che sarebbe valso il -1. Bene in difesa

Malik Wayns 4 La vera sciagura di Treviso quest'oggi. Mai in partita, 4 palle perse sanguinose e un tecnico evitabile a metà del terzo quarto. Un disastro al tiro, non ha mai la bussola in cabina di regia.

Michele Antonutti 5.5 Al rientro dall'infortunio gioca appena 10 minuti senza alti e con un paio di giocate rivedibili in fase d'attacco.

Matteo Chillo 4.5 Anonimo, Menetti lo ha gettato nella mischia per 16 minuti ma è stato controproducente

Lorenzo Uglietti 5.5 Sforzo in difesa da premiare, soprattuto in occasione di alcuni rimbalzi offensivi strappati a Bologna. In attacco però è stato poco funzionale

Eric Lombardi 5.5 Buon contributo ma anche 3 palle perse che alla fine di un match come questo pesano

Matteo Imbrò 6 Meno preciso del solito da tre punti, anche se il suo contributo in termini di punti c'è. La difesa di Bologna trova il modo di imbrigliarlo nella seconda parte di gara e lui si ridimensiona.