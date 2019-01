Challenge Cup: un super Benetton batte Grenoble e sogna i quarti di finale

La gara inizia con i francesi che provano ad entrare dentro i 22 biancoverdi ma una buona difesa da parte di Ioane permette ai Leoni di recuperare il possesso. Nei minuti successivi, con entrambe le squadre che non vogliono rischiare, il gioco rimane sulla linea di metà campo. All’8’ ottimo lavoro di Halafihi che costringe Grenoble al tenuto e si va in touche dentro i 22 m avversari. Dalla rimessa laterale, viene impostata una consistente maul che va dritta in meta con Baravalle. Allan dalla piazzola trasforma. Un secondo tenuto a terra questa volta provocato da Ruzza conduce i Leoni in zona rossa dei francesi, il direttore di gara concede una punizione ai Leoni e Allan aggiunge tre punti con un piazzato. Poco dopo Grenoble prova ad accorciare le distanze dalla piazzola con l’apertura Glenat che calcia fuori.

Al 18’ Uberti, a ridosso della metà campo, prova ad allargare il gioco ma Tavuyara capisce tutto e con un ottimo intercetto si impossessa della palla e corre andando a siglare la seconda meta degli uomini di coach Crowley; Allan trasforma. I Leoni insistono e così dopo essere entrati ancora una volta dentro i 22 francesi, Steyn e Morisi provano con una doppia carica prima di spostare l’ovale sull’out di sinistra dove Ioane si fa trovare pronto per marcare la terza meta biancoverde. Allan è preciso dalla piazzola. Grenoble prova a reagire portandosi sui 5 biancoverdi. Al 31’ i Leoni fermano con un fallo la maul francese e si porta in touche; al secondo tentativo i padroni di casa vanno in meta con Dussartre, Glenat trasforma. Al 35’ i Leoni vanno in meta con Duvenage ma il direttore di gara annulla tutto per un in avanti commesso nella parte iniziale dell’azione. Allo scadere di primo tempo i biancoverdi aggiungono tre punti con il piazzato di Allan. Il primo tempo si chiude con i Leoni in vantaggio 27 a 7.

Nella ripresa i biancoverdi si rendono subito pericolosi nel tentativo di andare in meta, è Negri il più attivo dei suoi che ci prova prima al 47’ senza successo e poi al 52’ andando oltre la linea, siglando quindi la marcatura che vale il punto di bonus offensivo; Allan dalla piazzola aggiunge i due punti. Al 58’ i Leoni rimangono in 14 per giallo a Zanon, ammonito per in avanti volontario. Nonostante l’inferiorità, i biancoverdi non sembrano risentirne e dilagano con Tavuyara che realizza così la doppietta personale. Nel finale ancora gli uomini di Crowley tentano di marcare la sesta meta ma Negri perde il controllo dell’ovale prima di schiacciarlo oltre la linea. Allo Stade des Alpes la gara termina quindi 39 a 7 in favore dei Leoni.

Marcatori: 8’ meta Baravalle tr. Allan, 13’ p. Allan, 18’ meta Tavuyara tr. Allan, 25’ meta Ioane tr. Allan, 31’ meta Dussartre tr. Glenat 40’ p. Allan, 52’ meta Negri tr. Allan, 69’ meta Tavuyara

Note: 58’ giallo a Zanon

Benetton Rugby: 15 Jayden Hayward, 14 Ratuva Tavuyara, 13 Marco Zanon, 12 Luca Morisi (68’ Tommaso Iannone), 11 Monty Ioane, 10 Tommaso Allan (C) (70’ Ian McKinley), 9 Dewaldt Duvenage (54’ Edoardo Gori), 8 Toa Halafihi (55’ Marco Lazzaroni), 7 Abraham Steyn, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Alessandro Zanni (47’ Marco Fuser), 3 Simone Ferrari (49’ Tiziano Pasquali), 2 Tomas Baravalle (47’ Hame Faiva), 1 Nicola Quaglio (48’ Alberto De Marchi). Head Coach: Kieran Crowley

Grenoble: 15 Bastien Guillemin (46’ Gervais Cordin), 14 Lucas Dupont, 13 Pablo Uberti (56’ Junior Rasolea), 12 Etienne Dussartre, 11 Teiva Jacquelain, 10 Corentin Glénat, 9 Lilian Saseras (50’ Theo Nanette), 8 Clément Ancely, 7 Steeve Blanc-Mappaz (70’ Thibaut Martel), 6 Antonin Berruyer, 5 Hans Nkinsi (56’ Mickaël Capelli), 4 Francois Uys, 3 Ali Oz (34’ Davit Kubriashvili), 2 Mike Tadjer (70’ Alexandre Savonnet), 1 Mihaïta Lazar (54’ JC Janse Van Rensburg). Head Coach: Stephen Glas