Seconda trasferta sudafricana fortunosa per il Benetton: contro i Kings arriva la vittoria

Al Nelson Mandela University Stadium la gara comincia con i Leoni subito in avanti alla ricerca di punti importanti. Al 6’ punizione in favore dei biancoverdi che vanno subito in touche sui 5m avversari con il calcio di McKinley. Ovale portato a terra e maul costruita, il pack avanza e giunge in meta con Faiva. Dalla piazzola McKinley non è preciso. La reazione dei padroni di casa è immediata, palla fuori dal drive e Kruger trova il varco per andare in meta; Banda non sbaglia la trasformazione portando i suoi in vantaggio. In campo le squadre si danno battaglia cercando di imporre il proprio gioco.

Al 19’ buon attacco dei Leoni che con una serie di pick and go arrivano dentro i 22 avversari, purtroppo viene commesso in avanti proprio sotto i pali dei Kings. Al secondo attacco gli uomini di Crowley questa volta ci provano con il grubber di McKinley ma Tavuyara non riesce a controllare l’ovale. Qualche minuto più avanti punizione in mischia concessa in favore dei biancoverdi con McKinley che va in touche sui 5m dei Kings. La maul dei Leoni ancora una volta si dimostra vincente: arriva così la seconda meta messa a segno ancora da Faiva. Il calcio di McKinley finisce in mezzo ai pali. I minuti passano ed i Leoni cercano con insistenza la via della meta, da una touche giocata ancora dentro i 5m sudafricani i biancoverdi si avvicinano in zona pericolosa. Per la terza volta la maul è letale, Faiva sigla così la sua tripletta personale. Il forte vento condiziona il calcio di McKinley che termina fuori. Al termine dei primi quaranta minuti di gioco i Leoni vanno negli spogliatoi conducendo la gara 17 a 7.

La ripresa vede gli uomini di Crowley entrare in campo con la giusta grinta e desiderosi di chiudere il match. Al 46’ i biancoverdi sono già in rimessa laterale dentro i 22m dei Kings, questa volta però non riesce il drive e i padroni di casa recuperano il possesso. Al 50’ grubber di Iannone, lo scatto di Ioane è qualcosa di incredibile e lo è ancor di più l’abile maniera di recuperare una palla che sembrava destinata a terminare fuori. Arriva così la meta dell’ala australiana che vuol dire anche punto di bonus offensivo. Non va la trasformazione di McKinley. I Kings non si arrendono, al 60’ si affacciano dentro i 22m biancoverdi andando in touche. Provano ad avanzare impostando una maul ma i Leoni difendono bene e reggono alle loro avanzate. Al 65’ la situazione si ripete ma ancora una volta una pazzesca difesa di capitan Barbini e compagni non concede nulla ai sudafricani.

Al 75’ i Kings continuano a lottare e trovano la meta con Pupuma dopo un check con il TMO, Banda non sbaglia. Nei minuti finali i Leoni tornano in attacco, Banda ferma irregolarmente l’azione di gioco ricevendo così il cartellino giallo. Nella ripartenza i padroni di casa conquistano il possesso trovano in maniera rocambolesca la meta con Kruger, Beyers sbaglia la trasformazione. I Leoni tornano alla vittoria, 22 a 19, e lo fanno conquistando anche il punto di bonus offensivo.

Tabellino: 5' mt. Faiva (0-5), 10' mt. Kruger tr. Banda (7-5), 25' mt. Faiva tr. McKinley (7-12), 37' mt. Faiva (7-17), 50' mt. Ioane (7-22), 74' mt. Pupuma tr. Banda (14-22), 80'+2 mt. Kruger (19-22)

Calciatori: 2/2 Masixole Banda (Southern Kings), 1/4 Ian McKinley (Benetton)

Cartellini: giallo a Masixole Banda (Southern Kings)

Isuzu Southern Kings:15 Michael Botha (55’ Ulrich Beyers), 14 Yaw Penxe, 13 Meli Rokoua (57’ Harlon Klaasen), 12 Tertius Kruger (46’ Harlon Klaasen) (54’ Tertius Kruger), 11 Bjorn Basson, 10 Masixole Banda, 9 Stefan Ungerer, 8 Ruaan Lerm, 7 Martinus Burger, 6 Cyril-John Velleman, 5 John-Charles Astle (C), 4 Stephan Greeff, 3 Pieter Scholtz, 2 Kerron Van Vuuren (67’ Tango Balekile), 1 Nicolaas Oosthuizen (67’ Alulutho Tshakweni). A disposizione: 18 Luvuyo Pupuma, 19 Schalk Oelofse, 20 Andries Van Schalkwyk, 21 Godlen Masimla. Head Coach: Deon Davids

Benetton Rugby: 15 Angelo Esposito, 14 Ratuva Tavuyara, 13 Tommaso Iannone, 12 Marco Zanon, 11 Monty Ioane, 10 Ian McKinley, 9 Dewaldt Duvenage, 8 Marco Barbini (C), 7 Michele Lamaro, 6 Giovanni Pettinelli (50’ Alberto Sgarbi), 5 Federico Ruzza (40’ Niccolò Cannone), 4 Irné Herbst (67’ Marco Lazzaroni), 3 Marco Riccioni (77’ Giuseppe Di Stefano), 2 Hame Faiva (65’ Engjel Makelara), 1 Nicola Quaglio (54’ Alberto De Marchi,). A disposizione: 21 Giorgio Bronzini, 22 Antonio Rizzi. Head Coach: Kieran Crowley

Arbitro: Sean Gallagher (Ireland)

Assistenti: George Clancy (Ireland), Ruhan Meiring (South Africa)

TMO: Shaun Veldsman (South Africa)

