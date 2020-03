Quattro mete e bonus offensivo: in trasferta il Benetton Rugby annienta i Dragons

Al Rodney Parade di Newport i Leoni disputano l’11esimo round di Guinness PRO14 contro i Dragons, recuperando il match inizialmente previsto per sabato 15 febbraio, ma rinviato tre settimane fa per maltempo in Galles. Il primo tempo del Benetton è molto buono, l’unica pecca è la meta subita a pochi secondi dal 40′. Ma nella ripresa i biancoverdi sono a dir poco maestosi, per un vittorioso 37-25 condito da quattro mete – e punto di bonus aggiuntivo – per un Benetton che impacchetta 5 punti di prestigio per la classifica della Conference B. Il Benetton inizia subito a spron battuto e va in meta all’alba del match con una splendida azione. Al 4′ Esposito si invola lungo la fascia destra e si libera di due uomini, con un offload serve l’inserimento di Ruzza che con un altro egregio offload imbecca l’accorrente Sperandio che in gran velocità fissa la prima marcatura trevigiana. Keatley – capitano della truppa di Crowley – è preciso e trasforma per il 7-0 dei Leoni.

I biancoverdi spingono ancora forte. C’è un intercetto in fuorigioco dei padroni di casa, allora Keatley va in touche sui 5 metri avversari. Dalla maul avanzante nasce un drive prorompente condotto da Baravalle, con il tallonatore che così al 13′ schiaccia la seconda meta biancoverde. Il numero 10 del Benetton non sbaglia la trasformazione. Passano cinque minuti e i Dragons guadagnano un piazzato per un fallo in mischia commesso da Quaglio. Botica concretizza e fissa i primi punti sul tabellino dei gallesi. Altra punizione a favore dei gallesi, con Botica che al 23′ accorcia le distanze, per il 6-14. I Dragons avrebbero l’ennesima punizione per avvicinarsi ulteriormente ai Leoni, ma questa volta Botica colpisce il palo.

Il Benetton è sempre sul pezzo e va vicinissimo ad andare oltre la linea di meta avversaria, però Lamaro, dopo un buon varco trovato da Keatley e alimentato da Ruzza, arriva corto per pochissimo. E al 34′ i biancoverdi ottengono una punizione da posizione vantaggiosa, con Keatley che aggiunge altri tre punti per i suoi, ora avanti 17-6. Ad una manciata di secondi dal primo gong del Rodney Parade, Newport trova la prima meta grazie a una percussione di Reynolds che ricicla per Williams, il quale si invola a schiacciare l’ovale. Botica poi fissa il 13-17 con cui si conclude la prima frazione.

Si ricomincia dopo l’intervallo e i biancoverdi hanno uno “start” ancora più lampo del precedente periodo. Difatti Petrozzi, subentrato al 40′ per Trussardi, sbuca da una maul e al 41′ consegna l’ovale ad Esposito che con una corsa supersonica si beve metà campo e gli avversari, sancendo la terza meta della serata dei Leoni. Keatley converte dalla piazzola. Al 48′ il flanker dei Dragons Keddie è ammonito per una pericolosa entrata di spalla in ruck su Halafihi. Il Benetton con Lamaro prima, e Halafihi poi, forza due turnover ai Dragons. I biancoverdi con una mischia poderosa ottengono inoltre un piazzato vicino ai pali dei gallesi. Allora il capitano trevigiano decide di convertire la punizione e mandare i suoi avanti di un doppio break (13-27) quando manca un quarto di gara. Treviso è ancora reattiva, lavora bene nei punti d’incontro e al 67′ conquista un’ulteriore punizione vantaggiosa. Keatley è preciso un’altra volta.

La formazione di Newport ha però una reazione e al 69′ Talbot-Davies fissa la seconda meta dei Dragons, per il 20-30. Tuttavia i Leoni non demordono, ruggiscono ferocemente, tirano fuori gli artigli e al 74′ con un carrettino avanzante debordante vanno a timbrare la quarta meta, valida per il punto di bonus aggiuntivo, con il subentrato Faiva. Keatley è impeccabile dalla piazzola. La marcatura all’80 di Dee, non concretizzata dalla trasformazione di Robson, serve solo per il 25-37 finale a favore dei Leoni, che sbancano il Rodney Parade.

Marcature: 4′ meta Sperandio tr. Keatley, 13′ meta Baravalle tr. Keatley , 18′ p. Botica, 23′ p. Botica, 34′ p. Keatley, 39′ meta Williams tr. Botica; 41′ meta Esposito tr. Keatley, 59′ p. Keatley, 67′ p. Keatley, 69′ meta Talbot-Davies tr. Robson, 74′ meta Faiva tr. Keatley, 80′ meta Dee.

Note: 48′ cartellino giallo a Keddie. Trasformazioni: Dragons: 2/3 (Botica 1/1, Robson 1/2); Benetton Rugby: 4/4 (Keatley 4/4). Punizioni: Dragons: 2/3 (Botica 2/3) ; Benetton Rugby: 3/3 (Keatley 3/3). Man of the match Keatley.

Dragons: 15 Will Talbot-Davies, 14 Jared Rosser, 13 Adam Warren, 12 Jack Dixon (73′ Connor Edwards), 11 Ashton Hewitt, 10 Jacob Botica (67′ Arwel Robson), 9 Rhodri Williams (C) (70′ Luke Baldwin), 8 Ollie Griffiths, 7 Taine Basham, 6 Harrison Keddie (59′ Lewis Evans), 5 Matthew Screech, 4 Joseph Davies (59′ Brandon Nansen), 3 Lloyd Fairbrother (70′ Chris Coleman), 2 Ellis Shipp (40′ Elliot Dee), 1 Josh Reynold (70′ Connor Maguire). Head coach: Dean Ryan.

Benetton Rugby: 15 Luca Sperandio , 14 Angelo Esposito (72′ Ian McKinley), 13 Ignacio Brex, 12 Marco Zanon (67′ Joaquin Riera), 11 Monty Ioane, 10 Ian Keatley (C) , 9 Charly Trussardi (40′ Luca Petrozzi), 8 Toa Halafihi, 7 Federico Ruzza, 6 Michele Lamaro (67′ Giovanni Pettinelli), 5 Eli Snyman , 4 Irné Herbst (78′ Marco Fuser), 3 Filippo Alongi (78′ Giuseppe di Stefano), 2 Tomas Baravalle (50′ Hame Faiva), 1 Nicola Quaglio (50′ Federico Zani). Head coach: Kieran Crowley.