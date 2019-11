Il Benetton Rugby è uno spettacolo: allo Stadio Monigo sconfitto l'Edimburgo

Superbo l’avvio di gara dei Leoni che ci provano con un multifase sino ad entrare dentro ai 22m scozzesi. Duvenage serve Allan, l’apertura biancoverde sfrutta la situazione di vantaggio e prova a servire Hayward con un calcio dietro la linea di difesa avversaria. Il calcio riesce e l’estremo biancoverde schiaccia in meta. Allan trasforma con facilità. Poco dopo, i Leoni commettono fuorigioco e Van der Walt accorcia le distanze dalla piazzola. Gli uomini di coach Crowley non perdono tempo a riportarsi in avanti ed aggiungono tre punti con il calcio piazzato di Allan.

Al 15’ biancoverdi vicinissimi alla seconda meta, dopo un bel multifase, purtroppo Brex perde l’ovale a ridosso della linea di meta. Tre minuti più tardi arriva il pareggio di Edimburgo: Crosbie si ritrova in maniera fortunosa l’ovale in mano e sigla la meta, Van der Walt trasforma. Trascorrono i minuti allo Stadio Monigo e l’intensità della pioggia aumenta causando qualche errore nel controllo della palla. Al 27’ capitan Allan e compagni si rendono protagonisti di una splendida difesa che costringe gli scozzesi all’in avanti. Alla mezz’ora Edimburgo resta momentaneamente in 14 per il giallo a Bhatti che placca Steyn senza palla. Leoni vanno in touche, vantaggio conquistato ma Tavuyara commette in avanti. Sul restart i biancoverdi sono abili a costruire una maul ed andare in meta con Baravalle, Allan fallisce la trasformazione.

Non succede più nulla sino a qualche istante prima di andare negli spogliatoi, quando Edimburgo prova con un costante pick and go a far male ai Leoni. Quest’ultimi non ne voglioso sapere, difesa impenetrabile per oltre 5 minuti e niente meta. Gli scozzesi devono accontentarsi soltanto del piazzato di Van der Walt. La prima frazione di gioco termina così 15 a 13 in favore dei biancoverdi.

Nella ripresa Edimburgo comincia bene e passa in vantaggio al 44’ con il piazzato di Van der Walt. Seguono azioni da una parte e dall’altra non degne di nota, sino ad arrivare all’ora di gioco quando Duvenage trova un ottimo calcio che costringe Sau a concedere una touche ai Leoni. Dalla rimessa laterale arriva il placcaggio alto proprio dell’ala figiana che consente a capitan Allan di riportare i suoi in vantaggio. Dieci minuti più tardi ancora l’apertura biancoverde si presenta sulla piazzola, questa volta il suo calcio non è preciso. Con il passare dei minuti Edimburgo cerca in tutti i modi di mettere in difficoltà i Leoni che sono così costretti a commettere qualche irregolarità.

Quindi al 67’ prima ed al 76’ poi Van der Walt ha per ben due volte l’opportunità per trovare la via del sorpasso, ma in entrambe le occasioni il calcio piazzato dell’apertura sudafricana finisce lontano dai pali. La gara termina 18 a 16 ed i Leoni, dopo quella conquistata la scorsa settimana contro i Kings, ottengono la seconda vittoria in questa stagione di Guinness PRO14.

Marcature: 3’ meta Hayward tr. Allan, 6’ p. Van der Walt, 9’ p. Allan, 18’ meta Crosbie tr. Van der Walt, 35’ meta Baravalle, 40’ p. Van der Walt, 44’ p. Van der Walt, 58’ p. Allan

Note: 33’ cartellino giallo Bhatti

Benetton Rugby: 15 Jayden Hayward, 14 Ratuva Tavuyara, 13 Ignacio Brex, 12 Tommaso Benvenuti, 11 Angelo Esposito, 10 Tommaso Allan, 9 Dewaldt Duvenage, 8 Toa Halafihi (70’ , 21 Giovanni Pettinelli), 7 Abraham Steyn, 6 Sebastian Negri (52’ Federico Ruzza), 5 Eli Snyman, 4 Irnè Herbst (48’ Niccolò Cannone), 3 Tiziano Pasquali, 2 Tomas Baravalle (53’ Hame Faiva), 1 Federico Zani (52’ Cherif Traore). A disposizione: 18 Michele Mancini Parri, 22 Tito Tebaldi, 23 Antonio Rizzi. Head Coach: Kieran Crowley

Edinburgh Rugby: 15 Blair Kinghorn, 14 Eroni Sau (33’ Pierre Schoeman) (64’ George Taylor), 13 Mark Bennett, 12 Matt Scott, 11 Damien Hoyland, 10 Jaco van der Walt, 9 Henry Pyrgos (C) (70’ Nic Groom), 8 Magnus Bradbury, 7 Luke Crosbie, 6 Ally Miller (44’ Viliame Mata), 5 Lewis Carmichael, 4 Fraser McKenzie, 3 Pietro Ceccarelli, 2 Mike Willemse (58’ David Cherry), 1 Jamie Bhatti (40’ Pierre Schoeman). Head Coach: Richard Cockerill