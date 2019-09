Benetton, splendida prova dei Leoni che in 14 vanno vicini al successo contro Leinster

L’inizio della gara per Leoni non è dei più semplici, commesso fuorigioco e Leinster in touche dentro i 5m biancoverdi. Dagli sviluppi della rimessa laterale, Toner viene tenuto in alto in area di meta e si riparte con una mischia. Il direttore di gara assegna così un calcio piazzato in favore di Leinster che va per i pali con Ross Byrne: è +3. Con il passare dei minuti la pressione di Leinster rimane costante, al 15’ arriva la meta ospita con A.Byrne che sfugge sull’out di destra; dalla piazzola R.Byrne trasforma. Immediata la reazione dei Leoni: Petrozzi trova il varco sull’in avanti di Kearney, palla che passa dalle mani di Sgarbi, Esposito per poi raggiungere quelle di Barbini. Quest’ultimo serve l’accorrente Appiah che schiaccia in meta, Keatley non fallisce da posizione defilata.

I Leoni sembrano aver preso coraggio, al 23’ approfittano anche di un in avanti per andare in touche sui 5m di Leinster. La touche è precisa e viene organizzata la maul avanzante; è così che arriva la meta del tallonatore Baravalle. Keatley è preciso dalla piazzola. Al 30’ opportunità di allungare per il mediano irlandese del Benetton Rugby, il suo piazzato è corto. Poco dopo, ancora Keatley calcia fuori oltre la bandierina non sfruttando quindi una possibile touche in favore dei biancoverdi sui 5m avversari. Allo scadere di primo tempo Leinster trova la meta con Kearney trasformata poi da Byrne. La frazione di gara si chiude sul 17 a 14 in favore degli uomini di Leo Cullen.

Nella ripresa i Leoni dopo appena 3 minuti trovano il calcio di punizione che consente a Keatley di trovare i punti per il momentaneo pareggio. Al 49’ episodio chiave, Tavuyara si scontra con Kearney mentre quest’ultimo è in aria nel tentativo di prendere l’ovale. Per Whitehouse il fallo è da rosso ed i Leoni rimangono così in 14. Leinster ne approfitta immediatamente andando in meta con Kearney, fallita la trasformazione. Nonostante l’inferiorità numerica e la meta subita, capitan Sgarbi e compagni si organizzano e trovano prima i 3 punti con Keatley e successivamente la meta con l’appena entrato Sperandio. Poco più tardi, sfruttando un vantaggio, i dubliners si portano nella metà campo dei Leoni trovando la tripletta di Dave Kearney, la meta viene trasformata da Byrne. Al 70’ Keatley prova con un piazzato a riportare in vantaggio i suoi ma il tentativo non riesce, così qualche minuto più tardi Leinster allunga con Harry Byrne. Nonostante gli ultimi tentativi dei Leoni, la gara si chiude sul punteggio di 32 a 27 in favore di Leinster.

Marcatori: 4’ p. R.Byrne, 15’ meta A.Byrne tr. R.Byrne, 19’ meta Appiah tr. Keatley, 24’ meta Baravalle tr. Keatley, 39’ meta Kearney tr. R.Byrne, 43’ p. Keatley, 50’ meta Kearney, 58’ p. Keatley, 59’ meta Sperandio tr. Keatley, 66’ Kearney tr. R.Byrne, 75’ p. H.Byrne

Note: 49’ rosso a Tavuyara

Benetton Rugby: 15 Angelo Esposito, 14 Ratuva Tavuyara, 13 Joaquin Riera, 12 Alberto Sgarbi (C), 11 Monty Ioane, 10 Ian Keatley (75’ Ian McKinley), 9 Luca Petrozzi (75’ Charly Trussardi), 8 Toa Halafihi (64’ Giovanni Pettinelli), 7 Marco Barbini (49’ Luca Sperandio), 6 Marco Lazzaroni, 5 Irné Herbst (68’ Niccolò Cannone), 4 Eli Snyman, 3 Michele Mancini Parri (68’ Filippo Alongi), 2 Tomas Baravalle (68' Engjel Makelara), 1 Derrick Appiah (58’ Cherif Traore). Head Coach: Kieran Crowley

Leinster: 15 Jimmy O’Brien, 14 Adam Byrne (64’ Hugo Keenan), 13 Rory O’Loughlin, 12 Joe Tomane, 11 Dave Kearney, 10 Ross Byrne (67’ Harry Byrne), 9 Jamison Gibson-Park, 8 Caelan Doris, 7 Will Connors, 6 Max Deegan, 5 Devin Toner, 4 Ross Molony (C), 3 Michael Bent (50’ Vakh Abdaladze), 2 Rónan Kelleher (53’ James Tracy), 1 Peter Dooley. Head Coach: Leo Cullen