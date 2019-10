Sotto la pioggia battente gallese arriva un'altra sconfitta per i Leoni del Benetton

Al Liberty Stadium di Swansea partono bene i Leoni che, alla prima incursione dentro i 22m avversari, conquistano un calcio di punizione per un placcaggio alto su Fuser. Keatley dalla piazzola fa +3. Capitan Sgarbi e compagni sono pienamente in partita, ma all’11’ arriva l’episodio che cambierà match: cartellino rosso per Lazzaroni. I Leoni accusano il colpo e un’istante dopo, alla prima occasione dentro i 22m biancoverdi, gli Ospreys da maul vanno in meta con il tallonatore Parry; Price sbaglia la trasformazione. Nonostante l’inferiorità numerica gli uomini di Crowley si riportano in avanti guadagnando un calcio di punizione. Keatley è preciso e centra i pali.

Al 21’ però si ripete il copione della prima meta, gli Ospreys ancora da maul trovano la meta ancora con Parry, termina fuori la trasformazione di Price. L’inferiorità numerica si fa sentire ed al 31’ i padroni di casa allungano le distanze con la meta di Williams, questa volta trasformata da Price. Nel finale di primo tempo, un placcaggio alto su Sperandio permette a Keatley di portare i Leoni dentro i 22m avversari, purtroppo nulla da fare, si perde il possesso dell’ovale. La prima frazione di gioco termina quindi 17 a 6 in favore degli Ospreys.

Nella ripresa le cose non cambiano ed al 44’ arriva la tripletta di Parry che consente così ai gallesi di guadagnare il punto di bonus offensivo. La meta viene trasformata da Price. Sarto prova a dare una scossa ai suoi con un bel break, ma qualche fase dopo Pettinelli perde il pallone in avanti. Al 55’ buona azione dei Leoni con il cross kick di Keatley per Ioane che prende l’ovale dentro i 22m di Ospreys, il passaggio di quest’ultimo verso McKinley viene interrotto irregolarmente. L’arbitro decide di estrarre il cartellino giallo a Williams e padroni di casa temporaneamente in 14.

Dalla penaltouche, i Leoni provano ad avanzate costruendo una rolling maul che purtroppo non porta al successo. Al 71’ Rizzi prova un grubber per Ioane ma la giocata non riesce. Qualche minuto più tardi, precisamente al 73’ Cracknell si rende protagonista di un placcaggio pericoloso su Cannone, per l’arbitro è solo giallo. Dalla touche, incomprensione tra Baravalle ed i saltatori, la palla giunge comunque nelle mani di Rizzi che è lesto a portarla avanti con il piede e schiacciarla in meta. Lo stesso Rizzi trasforma dalla piazzola. Nel finale i Leoni sfruttano al meglio l’ultima occasione, Rizzi riesce a raggiungere Sarto all’ala con un cross kick ed è la meta che consente ai Leoni di acciuffare il punto di bonus difensivo. Rizzi è preciso dalla piazzola e trasforma. La gara si chiude sul punteggio di 24 a 20 per i padroni di casa.

Marcatori: 4’ p. Keatley, 12’ meta Parry, 16’ p. Keatley, 21’ meta Parry, 31’ meta Williams tr. Price, 44’ meta Parry tr. Price, 76’ meta Rizzi tr. Rizzi, 80’ meta Sarto tr. Rizzi.

Note: 11’ cartellino rosso a Lazzaroni, 55’ giallo a Williams, 73’ giallo a Cracknell

Benetton Rugby: 15 Luca Sperandio (50’ Ian McKinley), 14 Leonardo Sarto, 13 Ignacio Brex, 12 Alberto Sgarbi (C), 11 Monty Ioane( esce al 73’), 10 Ian Keatley (58’ Joaquin Riera), 9 Luca Petrozzi (66’ Charly Trussardi), 8 Toa Halafihi (50’ Antonio Rizzi), 7 Giovanni Pettinelli (55’ Lodovico Manni), 6 Marco Lazzaroni, 5 Marco Fuser, 4 Niccolò Cannone, 3 Michele Mancini Parri (40’ Filippo Alongi), 2 Engjel Makelara (47’ Tomas Baravalle), 1 Cherif Traore (47’ Damiano Borean). Head Coach: Kieran Crowley

Ospreys: 15 Cai Evans, 14 Luke Morgan (7’ Hanno Dirksen), 13 Scott Williams, 12 Tiaan Thomas-Wheeler, 11 Keelan Giles (20’ Tom Williams), 10 Luke Price, 9 Matthew Aubrey (66’ Reuben Morgan-Williams), 8 Gareth Evans (56’ Dan Baker), 7 Sam Cross, 6 Olly Cracknell, 5 Lloyd Ashley, 4 Dan Lydiate (C) (54’ Will Griffiths), 3 Tom Botha, 2 Sam Parry (50’ Scott Otten), 1 Rhodri Jones (56’ Gareth Thomas). Head Coach: Allen Clarke