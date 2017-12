I Leoni azzannano le Zebre: il Benetton Rugby travolge i cugini di Parma con un 27-14

TREVISO Sono le Zebre che provano di più a giocare nel primo tempo del primo derby italiano della stagione. Il XV di coach Bradley parte bene e va vicino alla meta con una bella azione di Canna e Boni. La pericolosa azione é frenata da un in avanti sul placcaggio trevigiano sul centro bianconero sui 22 metri. Gli ospiti - sotto per la meta di Esposito al 20° frutto di una penal-touche dai 5 metri - sono però frenati da alcuni errori di trasmissione e dall’indisciplina che costa possessi e metri. Al 32° finalmente Castello e compagni riescono ad entrare col possesso nei 22 del Benetton trovando tre punti col piazzato di Violi per fuorigioco.

Ad inizio ripresa Treviso trova però subito la seconda meta col neo entrato Faiva, ma le Zebre ricuciono subito grazie al piazzato di Canna prima che sia il nervosismo a incidere sulla gara. Il TMO Falzone vede prima un placcaggio senza possesso di Budd su Meyer e la reazione del flanker sudafricano delle Zebre: giallo per il capitano biancoverde e rosso per il bianconero. Il XV di coach Bradley non ci sta e trova la prima meta della giornata con una splendida azione di Minozzi finalizzata da Bisegni ed il secondo piazzato di Canna che porta a -1 i suoi all’ora di gioco. Il Benetton in superiorità numerica continua comunque a spingere e trova prima la meta di Esposito alla bandierina e poi chiude il match con la meta del pack che varca la linea da mischia chiusa per il bonus dei padroni di casa. Il finale vede le Zebre in attacco con un’altra veloce azione di Castello e Bellini ma non arrivano più punti per il tabellino. Arriva invece la sconfitta per la franchigia di base a Parma che ospiterà il Benetton sabato prossimo al Lanfranchi nel match di ritorno tra le due squadre italiane del Guinness PRO14.