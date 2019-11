Campionato di bocce Cat. B: la Cortesissima vince il derby contro il Preganziol

Serata di applausi quella di sabato per la società trevigiana DLF Cortesissima che, in una gara all'ultimo colpo per la prima uscita del team nel Campionato Italiano per società Cat. B, ha battuto la squadra del Preganziol nell'atteso derby bocciofilo del weekend. I giocatori allenati da Dino Luciani sono riusciti a portare a casa la vittoria per 5 a 3 nonostante il 1° set fosse finito sul 3-1 per gli avversari. Fondamentali, infatti, le sostituzioni provvidenziali di coach Luciani che ha alternato sul campo da gioco i vari Dino Bravin, Renato Basso, Giampaolo Corso, Giancarlo Gasparello, Lucio Damin e Sergio Bigolin.