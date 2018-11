A Bolzano è dominio delle "Sisters": il Ponzano Basket crolla in Alto Adige

Una serata da dimenticare per il Ponzano Basket che a Bolzano incassa una pesante sconfitta contro una diretta rivale per la salvezza. Cambiano le categorie, ma il campo bolzanino rimane pur sempre un tabù per le trevigiane, arrivate a questa sfida con tanti acciacchi. Una gara iniziata subito in salita con Gottardi e Mossong a imperversare sul canestro di una Ponzano che pronti via si ritrova a inseguire 12-2: se la difesa non regge l’impeto delle Sisters, in attacco va anche peggio con il canestro di Vian che resta un “unicum” per quasi 8 minuti. Bolzano affonda subito dunque le biancoverdi colpendole con frequenza dall’arco dei 6,75 con una Gottardi “on fire”, mentre dall’altra parte per infilare il fondodel cesto serve un’impresa (3/17 nel primo quarto dal campo).

Le percentuali delle trevigiane iniziano a crescere nel secondo quarto, ma non altrettanto la difesa e così Bolzano può respingere puntualmente al mittente i tentativi di rientro della squadra di Sottana che arriva all’intervallo con un divario ancora più ampio: 34-21. A rendere ancora più complicati i progetti di rientro di Ponzano ci si mette anche la situazione falli: Sottana infatti in apertura di terzo quarto deve fare i conti con il quarto fallo di Brotto, ma non può rinunciare alla sua top scorer. Gobbo e Zecchin (assolutamente le migliori) provano a caricarsi la squadra sulle spalle, ma non basta: prima della penultima sirena Bolzano mette il sigillo di garanzia sulla vittoria. Per Ponzano quarta sconfitta consecutiva: sabato contro Albino sarà davvero vietato sbagliare.

ACCIAIERIE VAL BRUNA BOLZANO - PONZANO BASKET 58-40 (18-7; 34-21; 49-32)

BOLZANO: Pezzi, Luppi 3, Mossong 20, Gottardi 12, Mingardo, Consorti 4, Bertol, Hafner, Alberti, Eghwo 13, Rossetto 3. All. Pezzi

PONZANO: Ciferni, Colombo, Zecchin 11 , Zamuner, Schiavon 7, Coser, Gobbo 13, Pizzolato 2, Vian 2, Zanatta, Mario, Brotto 5. Allenatore: Sottana M.

Arbitri: Spinelli e Canali

Note: Tiri da due: Bolzano 10/33, Ponzano 11/47; Tiri da tre: Bolzano 7/19, Ponzano 4/9; Tiri liberi: Bolzano 17/19,

Ponzano 6/8; Rimbalzi: Bolzano 32, Ponzano 25. Assist: Bolzano 10, Ponzano 3.