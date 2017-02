La Came Dosson non vuole lasciare la Serie A: con il Cioli Cogianco è ancora pareggio

CASIER Terzo 3-3 di fila per la Came Dosson che, dopo i 3-3 con Kaos e Napoli, ottiene un altro punticino a Genzano, rischiando di portarne via anche tre dal PalaCesaroni prima della rimonta della Cioli Cogianco. I trevigiani si portano in vantaggio dopo soli 42 secondi con il gol di Boaventura, ex di turno; la Cioli Cogianco reagisce e raggiunge il pari grazie a Luizinho Brizzi, ma i trevigiani riescono comunque a chiudere il primo tempo in vantaggio grazie al rigore trasformato da Vavà, che batte Tarenzi, entrato tra i pali appositamente per cercare di neutralizzare il tiro dal dischetto. Nella ripresa, il 3-1 di Boaventura fa calare la notte sulla squadra di Alonso, che però ha la forza di reagire e di pareggiare con due gol di Vizonan e Yeray nel giro di 25 secondi, con il portiere di movimento.

CIOLI COGIANCO-CAME DOSSON 3-3 (1-2 p.t.)

CIOLI COGIANCO: Basile, Brizzi, Yeray, Pol Pacheco, Fits, Fusari, Vinicius, Ippoliti, Vizonan, Raubo, Mazoni, Tarenzi. All. Alonso

CAME DOSSON: Miraglia, Belsito, Boaventura, Bellomo, Alemao, Cucchini, Crescenzo, Vieira, Vavà, Schiochet, Rosso, Vascello. All. Rocha

MARCATORI: 0’42’’ p.t. Boaventura (CA), 12’25’’ Brizzi (CC), 18’59’’ rig. Vavà (CA), 4’53’’ s.t. Boaventura (CA), 13’25’’ Vizonan (CC), 13’50’’ Yeray (CC)

AMMONITI: Tarenzi (CC), Fits (CC), Boaventura (CC), Crescenzo (CA), Alemao (CA)

ARBITRI: Vincenzo Francese (Battipaglia), Gianluca Greco (Cosenza) CRONO: Alessandra Carradori (Roma 1)