Bella vittoria per la Came Dosson in campionato: battuto il CMB per 4 a 2

Vittoria fondamentale per la Came del presidente Zanetti che grazie alla vittoria conquistata contro il temibilissimo CMB Signor Prestito certifica la maturità da grande squadra già fatta vedere nelle ultime partite e si candida come da programma ad essere una delle protagoniste della parte alta della classifica.

La cronaca. Primo tempo giocato a ritmi indiavolati con il risultato che rimane sullo 0-0 ben oltre la metà della frazione di gioco per merito dei due portieri che sventano da protagonisti le numerose occasioni create da ambo le parti. A rompere gli equilibri ci pensa Jonathan che conclude in rete un’azione avviata direttamente da Weber con un preciso rinvio con le mani. Immediata la reazione della con pressione molto alta sui portatori palla avversari che spesso sono costretti all’errore a favore dei biancoblu, che in questo modo conquistano palloni importanti: in una prima occasione Igor va solo vicino alla marcatura ma pochi secondi dopo è più incisivo Grippi che su azione di rimessa laterale realizza con una conclusione imparabile sotto la traversa.

La rete del pari galvanizza Belsito e compagni che alzano il ritmo del loro possesso palla; gli ospiti si difendono comunque con ordine e in avanti si affidano al solito Jonathan il cui traversone attraversa tutta l’area piccola davanti a Pietrangelo ma senza che nessuno intervenga. Ad un minuto dalla sirena rompe gli equilibri Japa che ruba palla e si invola indisturbato verso la porta di Weber che supera con un forte diagonale rasoterra; forti le proteste ospite per un presunto fallo di Japa, specie da parte di Tobe che finisce per essere espulso. Negli ultimi secondi del primo tempo Came che cerca di approfittare della superiorità numerica ma il fortino CMB regge l’urto e si va negli spogliatoi sul risultato di 2-1.

Decisamente più efficace la manovra Came nel primo minuto della ripresa e biancoblu che capitalizzano al meglio gli ultimi secondi di superiorità numerica, allungando sul 3-1 ancora grazie a Japa che ben servito in area può appoggiare comodamente in rete. Gli ospiti non ci stanno e ripartono a testa bassa alla ricerca della rete che dimezzi lo svantaggio, sfruttando le doti tecniche del portiere Weber che in fase di possesso palla da il suo contributo come uomo di movimento: porta la firma di Mancusi la rete che riaccende le speranze in casa CMB, ma la Came reagisce immediatamente con grande maturità e allunga ancora sul +2 con Grippi. A poco più di 4 minuti dalla sirena quinto uomo di movimento in campo per gli ospiti: il possesso palla del Signor Prestito risulta efficace in una sola occasione con Mancusi che va al tiro da buona posizione ma trova il palo a respingere la sua conclusione; per il resto Came molto attenta a non concedere alcuno spazio e a conquistare 3 punti fondamentali.