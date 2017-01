Serie A futsal: l’anticipo sorride al Latina, la Came Dosson va nuovamente ko

CASIER L’anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5 premia l’Axed Group Latina: la squadra di Basile batte 4-3 la Came Dosson e sale al quinto posto, agganciando la Ma Group Imola, aspettando le altre gare del weekend. Al PalaBianchini, i nerazzurri vanno sul 3-1, prima della rimonta dei trevigiani e del gol della vittoria di Avellino: il Latina non vinceva in campionato da cinque partite, l’ultimo successo risaliva al 18 novembre (6-2 al Rieti).

Dopo un legno per parte (traversa di Battistoni, palo di Vavà), in tre minuti, il risultato cambia per ben tre volte: Amoedo porta in vantaggio il Latina, Bellomo pareggia, poi il solito Avellino permette alla squadra di Basile di andare al riposo avanti, e le parate di Vascello impediscono che lo scarto per la Came sia ancora più pesante. Nella ripresa, il secondo gol della serata di Amoedo (a segno con uno splendido pallonetto) sembra valere tre punti per il Latina, ma la grande reazione della Came porta prima al 3-2 di Crescenzo, poi al 3-3 di Bordignon, quest’ultimo con il portiere di movimento. Decisivo, ancora una volta, l’argentino Luciano Avellino, che a 2’50’’ dalla fine fa esplodere il PalaBianchini con il 13° gol in campionato.

AXED GROUP LATINA-CAME DOSSON 4-3 (2-1 p.t.)

AXED GROUP LATINA: Chinchio, Corso, Battistoni, Avellino, Maina, Rossi, Rigon, Testa, Terenzi, Pica Pau, Amoedo, Landucci. All. Basile

CAME DOSSON: Vascello, Belsito, Schiochet, Alemao, Bellomo, Bordignon, Crescenzo, Vieira, Vavà, Rosso, Miraglia. All. Rocha

MARCATORI: 6’49’’ p.t. Amoedo (L), 7’56’’ Bellomo (C), 9’30’’ Avellino (L), 4’13’’ s.t. Amoedo (L), 9’40’’ Crescenzo (C), 14’55’’ Bordignon (C), 17’10’’ Avellino (L)

AMMONITI: Schiochet (C), Amoedo (L), Chinchio (L), 8’01’’ Alemao (C)

ARBITRI: Stefano Mezzadri (Parma), Lorenzo Di Guilmi (Vasto) CRONO: Simone Pisani (Aprilia)