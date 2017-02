La Came Dosson continua a rincorrere il sogno salvezza: contro la Lazio è goleada

CASIER Nella sfida di Dosson i biancocelesti laziali escono battuti dalla squadra trevigiana che compie anche il sorpasso in classifica ai danni dei capitolini. Nel primo tempo l'avvio di partita è da incubo per la Lazio, freddata dopo appena venti secondi. La Came entra in campo con furia e dopo aver colpito un palo dopo appena una manciata di secondi, trova l'1-0 immediato con Bellomo. La squadra di Mannino riesce però a mettere la testa fuori, con la rete del pari che porta la firma di Alemao, davvero sfortunato nel deviare nella propria rete un corner di Giasson. Lo stesso capitano è il più pericoloso, impegnando Miraglia in tre interventi strepitosi. Ma la Came, che ritrova il suo bomber Vieira, si affida alle giocate di Japa, che nella Lazio ha una delle sue prede preferite: dopo un gol annullato di testa, a bellissima rete del 2-1 con un movimento da pivot puro, poi il 3-1 praticamente allo scadere del tempo che manda le squadre al riposo sul 3-1.

Nella ripresa la Lazio prova a insistere, ovviamente, col portiere di movimento. I minuti passano inesorabili, senza che i biancocelesti riescano a impensierire realmente Miraglia. Anzi, è Laion a tenere in equilibrio l'incontro ingaggiando un personale duello con Boaventura, questo sì vinto dal laziale, autore di almeno tre parate mirabolanti. I biancocelesti hanno anche l'occasione di tornare in partita, ma Miraglia abbassa la saracinesca su tutti i tentativi romani. È così che, con una mossa di scacchi, la Came vince la partita con la rete di Bellomo che a 2'30'' dalla fine chiude definitivamente la contesa. Sul suono della sirena arriva anche il definitivo 5-1 di Vavà. La Lazio viene così superata in classifica dalla Came Dosson che, con questa vittoria, respira aria di salvezza.