Debutto in campionato da dimenticare per la Came Dosson: vince il Kaos Mantova

Debutto in campionato assolutamente da dimenticare per la Came Dosson che cade in casa del Mantova: 6-2 il risultato finale a favore dei lombardi che hanno costruito il successo nella ripresa dopo che il primo tempo si era concluso in vantaggio in favore degli uomini di mister Rocha: dopo l’iniziale botta e risposta firmato Mateus-Grippi era stata la volta di bomber Japa Vieira che ribalta subito il risultato a favore dei biancoblu spegnendo l’entusiasmo iniziale dei sostenitori di casa. Per tutto il resto del primo tempo la Came ha amministrato bene il vantaggio facendo valere la superiorità a livello fisico: è mancato l’allungo decisivo che avrebbe potuto disegnare un diverso esito di gara, purtroppo i tentativi di Belsito e compagni si sono infranti su un palo e una traversa che hanno tenuto in gara i padroni di casa.

Nella ripresa cambia tutto, i ragazzi di mister Milella rientrano dagli spogliatoi con ben altro spirito e forti di una condizione atletica invidiabile mettono alle corde i biancoblu. Dimas e ancora Mateus capovolgono il risultato, la Came gioca la carta del quinto uomo di movimento ma subisce le ripartenze avversarie: il nazionale finlandese Jukka Kytola realizza il 5-2, Di Guida mette il punto esclamativo sulla ripresa del Kaos Mantova per il 6-2 finale. Poco recriminazioni e testa già alla prossima gara davanti al pubblico amico per dimenticare al più presto questo primo passo falso.

KAOS MANTOVA-CAME DOSSON 6-2 (1-2 p.t.)

KAOS MANTOVA: Ricordi, Leleco, Di Guida, Mateus, Dimas, Kytola, Micheletto, Bueno, Parrel, Salas, Cabeça, Gabriel, Fontaniello, Prado. All. Milella

CAME DOSSON: Pietrangelo, Belsito, Vieira, Bertoni, Schiochet, Ugherani, Giuliato, Juan Fran, Azzoni, Grippi, Trovato, Tondi, Azzalin. All. Rocha

MARCATORI: 0'30'' p.t. Mateus (M), 0'56'' Grippi (C), 2'50'' Vieira (C), 1'04'' s.t. Dimas (M), 3'56'' Salas (M), 11'23'' Mateus (M), 13'58'' Kytola (M), 14'15'' Di Guida (M)

AMMONITI: Vieira (C), Leleco (M), Di Guida (M), Ugherani (C), Cabeça (M)

ARBITRI: Lorenzo Cursi (Jesi), Antonio Marino (Agropoli) CRONO: Alessandro Ghetti (Bologna)