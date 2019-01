Trasferta amara per la Came Dosson nelle Marche: vince Pesaro

Sconfitta amara per la Came Dosson nella trasferta di Pesaro: gli uomini di mister Rocha hanno affrontato a viso aperto la corazzata biancorossa e hanno condotto meritatamente in vantaggio la gara per diversi minuti: solo un episodio molto discutibile a metà della ripresa ha rimesso in gioco il Pesaro ribaltando le sorti di una gara chge la Came avrebbe quantomeno meritato di pareggiare.

La cronaca. Prima frazione di gioco che parte subito su buoni ritmi e le emozioni non tardano ad arrivare. La Came fin dalle prime battute affronta l’avversario a viso aperto e dopo appena due minuti dal fischio d’inizio passa in vantaggio con Grippi che sfrutta lo spunto di un ispiratissimo Cainan e appoggia comodo in rete da posizione ravvicinata. La reazione di Tonidandel e compagni non tarda ad arrivare e dopo diversi tentativi respinti dalle maglie biancoblu arriva il pareggio di Fortini che riceve spalle alla porta, si gira velocemente e calcia la palla alle spalle di Pietrangelo.

La Came è comunque sempre bene in partita e riparte a macinare gioco: dopo aver impegnato Miarelli in un paio di occasioni arriva il nuovo vantaggio che porta la firma di Cainan autore di un autentico gioiello a conclusione di una veloce ripartenza, una rete da guardare e riguardare, di quelle che fanno innamorare per questo sport. La gara si mantiene in equilibrio: il Pesaro continua nel forcing offensivo, la Came respinge bene e punge con le ripartenze. Sviercoski (capitano a causa del forfait di Bellomo) e compagni ricorrono spesso al fallo per fermare gli avversari, il bonus dei cinque falli viene presto esaurito e i padroni di casa hanno per due volte l’occasione di andare al tiro libero: lo specialista Pietrangelo non si fa sorprendere e blocca le conclusioni di Salas e Mancuso. I secondi finali del primo tempo sono infuocati, e quando sembra che la Came possa andare negli spogliatoi in vantaggio arriva il pareggio beffa di Taborda.

Avvio di ripresa con il Pesaro protagonista che schiaccia i biancoblu nella loro area costringendoli agli straordinari in fase difensiva; gli uomini di Rocha stringono i denti e compatti ribattono colpo su colpo i tentativi dei padroni di casa. Gli uomini di mister Colini rifiatano dopo cinque minuti di gioco su ritmi molto alti e la Came colpisce chirurgica con Bertoni che riporta in vantaggio i biancoblu grazie alla prima rete in maglia Came. Il tema della gara che si mantiene bella e vivace non cambia: il Pesaro non ci sta e riprende ad attaccare a testa bassa, la Came difende compatta e punge con le ripartenze.

Al 12’ l’episodio che cambia la gara: con Igor a terra il Pesaro continua a giocare e sfruttando la superiorità numerica trova la rete con Borruto e innesca la reazione tra le fila biancoblu da cui nasce un parapiglia che gli arbitri riescono sedare sventolando i cartellini rossi a Sviercoski e Salas; per la Came oltre al danno la beffa visto che alla ripresa del gioco si trova in inferiorità numerica e subisce immediatamente la rete del 4-3, questa volta ad opera di Mateus. Mister Rocha cerca di riorganizzare i suoi e gioca subito la carta del quinto uomo di movimento ma il Pesaro difende bene e con Tonidandel trova la rete del 5-3 che a che a pochi minuti dalla fine chiude la gara.