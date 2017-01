Di cuore, ma soprattutto di voglia: il Real Rieti batte di misura la Came Dosson

CASIER Una vittoria ottenuta con spirito di sacrificio, voglia e determinazione, come non si vedeva da tempo, come è nel dna del Real Rieti. Gli amarantocelesti espugnano il PalaDosson con il punteggio finale di 5-4 dopo una partita bellissima. Il Real chiude il primo tempo avanti 2-1, grazie ai gol realizzati da Paulinho e Calderolli, bravo a spingere in rete un assist delizioso di Cesaroni. Boaventura accorcia su tiro libero, mandando le squadre a riposo sul punteggio di 1-2. Nella ripresa la Came trova il pareggio su un autogol di Rafinha, ma pochi secondi dopo un super gol di Calderolli riporta avanti il Real.

La partita regala emozioni in sequenza, ed è l’ex di turno Vieira a siglare il pareggio. Ancora Calderolli (tripletta per lui) è Saul portano il Real sul più due a due minuti dal termine. I padroni di casa si giocano il portiere di movimento, accorciano con Belsito ma non c’è tempo per altri gol. Vince il Real, vince soffrendo, e ottiene tre punti che allontanano le zone basse e permettono di alzare la testa verso i playoff.