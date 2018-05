Baseball: Conegliano domina i Barbers

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

CONEGLIANO - Lo scontro diretto fra Sharks Conegliano e Barbers Blu Fioi Ponzano per il secondo posto in classifica vede uscire vincitori gli "squali". Partita praticamente a senso unico, con la squadra di Davide Zuccon che marca un punto nel primo inning e tre nel secondo, lasciando a bocca asciutta gli attacchi dei Barbers. Nella terza ripresa, Ponzano finalmente segna due punti, ma Conegliano risponde subito con un inning da cinque, portandosi sul 9 a 2. Nel quarto attacco, i ragazzi in blu rimangono di nuovo a zero e gli Sharks realizzano altri quattro punti e si portano sul 13 a 2. Cambiano però marcia i Barbers che non mollano la presa: nella quinta ripresa infatti segnano due punti, lasciandone uno solo ai padroni di casa e tenendo ancora in vita la gara sul 14 a 4. Il tempo però è tiranno e con un solo inning da giocare, gli Sharks hanno già matematicamente vinto l' incontro, ma i giocatori di Ponzano non demordono e marcano ben quattro punti, con i ragazzi della città del Cima che realizzano l'ultimo punto per il punteggio finale di 15 a 8.