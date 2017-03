Coppa Italia: l'Imoco Volley vola in finale grazie ad una splendida vittoria su Novara

CONEGLIANO Prima semifinale di Coppa Italia “Samsung Galaxy A” tra le Pantere dell’Imoco Volley e l’Igor Gorgonzola Novara.al Mandela Forum di Firenze, colorato in parte di gialloblù dai tantissimi tifosi arrivati con ogni mezzo in Toscana per la kermesse tricolore. I sestetti in campo vedono schierate per le campionesse d’Italia Skorupa al palleggio in diagonale con Ortolani, Fawcett-Robinson schiacciatrici, De Kruijf e Folie centrali, libero De Gennaro; rispondono le piemontesi con Dijkema-Barun, Piccinini-Plak, Chirichella-Bonifacio, libero Sansonna.

Inizio gara con le due squadre molto fallose, specie in battuta. Il primo minibreak arriva addirittura sul 17-15 con un muro di Kelsey Robinson dopo una prima parte equilibratissima, ma pareggia subito Chirchella con un ace e si resta appaiati. L’Imoco insiste, le difese di De Gennaro danno il là, poi ancora a muro De Kruijf permette alle Pantere di allungare 19-17. Ma Novara non ci sta, entra Donà (ex di turno con Barcellini) in battuta e Bonifacio (5 punti nel set) pareggia ancora a muro per il 20-20, poi Barun ferma Fawcett e sorpassa 20-21, ma l’americana pareggia a sua volta con il mani e fuori. Si arriva a braccetto allo sprint finale. Piccinini dà a Novara il set point con una diagonale delle sue (23-24) e conclude Chirichella approfittando di un errore in ricezione delle Pantere: 23-25 e l’Igor incamera il primo set.

Secondo set: si parte con l’ace di Piccinini, ma ancora una volta nessuna delle due squadre riesce a prendere in mano la partita. Ci prova Fawcett, due punti consecutivi della bionda statunitense danno il 6-4 alla squadra di coach Mazzanti, ma la classe dell’eterna Piccinini permette subito alle piemontesi di pareggiare, poi c’e’ il time out gialloblu’ dopo il sorpasso siglato da Plak (6-7). Una sosta tonificante, ace di Fawcett, muro di Folie e le Pantere allungano 9-7, poi 11-8 con due gran stoccate di capitan Ortolani. La partita sale di tono, difese che salgono in cattedra (De Gennaro e Sansonna danno spettacolo), e l’Igor ritrova ritmo: pareggia a quota 13 con Barun, poi sorpassano 13-14 con Plak. Ancora spalla a spala le due squadre, Fawcett piazza l’ace per il 17-16, Robinson gioca di fino il 19-17, poi un’ottima Folie si esalta e sigla l’ace del 20-17. Time out per coach Fenoglio. Plak (8 punti nel set) e compagne risalgono a -1 (21-20). Robin De Kruijf alza la saracinesca a muro e ne piazza due per la gioia dei tifosi gialloblu’ (24-20), ed è Fawcett (6 punti) a chiudere il set con il punto del 25-21.

Terzo set: sul 4-5 (muro di Ortolani) esce Barun per Novara ed entra Pietersen come opposto. Ancora il muro di Conegliano (stavolta è Folie) tiene l’Imoco a contatto (5-6) con Novara che prova a spingere forzando in battuta. Ma De Kruijf è in palla e con le sue prodezze sotto rete si resta in equilibrio )9-10). Skorupa in cabina di regia sollecita le sue centrali, Folie e ancora De Kruijf vanno a segno, ma Chirichella fa valere i suoi centimetri e a muro piazza il 10-12 che consiglia il time out a coach Mazzanti. Pareggia Robinson con un colpo stile beach volley, ma Dijkema inventa il +2 (12-14). Ancora Kelsey a muro, poi Pietresen sbaglia e l’Imoco mette la testa avanti 15-14 con un minibreak (3-0). Si va di adrenalina, Nicole Fawcett (7 punti nel set, 19 in totale) buca il muro per il 18-16, altro time out di Novara, ma le Pantere fanno la voce grossa e prendono il +3 con De Kruijf (grande set, 6 punti e l’86% in attacco). Rientra Barun (con Cambi al palleggio), ma sbaglia e l’Imoco vola a +4 (20-16). Barun comincia a colpire, suo l’ace del -2 (22-20) che costringe le Pantere al time out, ma la croata non si ferma e sigla il -1. Fawcett di forza allunga ancora con due fendenti impressionanti, regalando il 24-21 all’Imoco. Piccinini e Chirichella (muro) ci provano ancora (24-23) e annullano due set point, ma le Pantere non tremano e Folie ben imbeccata da Skorupa chiude il conto 25-23 e l’Imoco sorpassa.

Quarto set: grande partenza dell’Igor con Plak (0-3), poi Chirichella mura il 3-5, ma l’Imoco di stasera ha una super Fawcett che toglie le castagne dal fuoco con attacchi di tutti i tipi e arriva il 5-5. Il primo sorpasso delle Pantere è sul 7-6 con uno dei pochi errori di una Piccinini che nelle gare che contano è sempre una certezza. Gli scambi si allungano, Robinson chiude un’azione infinita per l’8-7. Robin De Kruijf piazza un break dei suoi con attacco ed ace seguente per il 12-9, coach Fenoglio chiama time out per fermare la fuga delle venete. Ancora Piccinini però aggancia le Pantere a quota 14 e si resta in equilibrio. Folie continua a trovare spazi al centro, Fawcett è puntuale su palla alta, e di nuovo il pubblico di fede gialloblu’ applaude il 16-14. Ma l’Igor non molla un centimetro, due muri di Chirichella e si resta punto a punto. Entra Cella in sevconda linea, De Kruijf (18 punti,3 mutri, 61%) colpisce in fast, poi Novara sbaglia e l’Imoco vola a +3 (20-17).

Ingresso anche di Jenny Barazza in battuta, ma Barun (19 punti) mura due volte e Novara è minacciosa a -1 (21-10). Time out di coach Mazzanti, ma la bomber croata pareggia subito. L’Imoco non ci sta, ancora Folie, sempre efficace (!5 punti e 3 muri), piazza la fast, ma Barun è in ritmo ed è subito 22-22. Un’invasione di Novara regala due match point (24-22). Uno lo annulla Barun, sul secondo la mano di capitan Ortolani non trema e Serena chiude 25-23. E’ finale! Domenica alle 18 con la vincente di Scandicci-Modena le Pantere giocheranno la prima finale di Coppa Italia della storia gialloblù.

IMOCO VOLLEY – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-1 (23-25,25-21,25-23,25-23)

Imoco: Ortolani 14, Robinson 9, Malinov ne, Cella, Folie 15, Skorupa 1, Fiori ne, De Gennaro (L), Danesi ne, Costagrande ne, Fawcett 19, De Kruijf 18, Barazza. All. Mazzanti

Igor: Alberti ne, Cambi, Plak 13, Dona’, Pietersen 2, Bonifacio 9, Chirichella 11, Sansonna (L), Piccinini 17, Dijkema 1, Zannoni, Barcellini ne, Barun 19.All. Fenoglio.

Arbitri:Boris e Zavater

Spettatori: 4000

Note: durata set:25′,31′,31′,32′;errori battuta Imoco 9,Igor 6;Aces 4-5 ;Muri:10-12.