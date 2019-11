Termina l'avventura del Mogliano Rugby in Coppa Italia: al Quaggia passa San Donà

E' terminata con una sconfitta l'avventura di Mogliano in questa Coppa Italia 2019/20. San Donà espugna il Quaggia con un primo tempo determinato e concreto, nel quale ipoteca la vittoria con tre mete, senza dare la possibilità a Mogliano di poter replicare. Bravi gli ospiti nel porre rimedio alle occasioni in cui i biancoblù (oggi in maglia gialla) si sono saputi rendere pericolosi. Imprecisioni determinanti quando era il momento di concretizzare il lavoro fatto, non hanno permesso le marcature desiderate. Nel secondo tempo la reazione di Mogliano non tarda ad arrivare, tanto che la speranza di poter riaprire la partita rimane viva. Nonostante alcune ottime situazioni create, i biancoblù riescono a realizzare solo una meta, con Zago. Il match diventa comunque più equilibrato, con Mogliano che tenta spesso di ripartire alla mano anche dai propri 22. Il possesso e le azioni si alternano tra le due formazioni che nonostante il campo pesante provano a muovere palla in tutte le situazioni. Occorre arrivare ai minuti finali per vedere San Donà realizzare la meta del bonus, che fissa il risultato definitivo sul 7 a 26. Tra due settimane l'appuntamento con il derby di Campionato contro il Petrarca Padova, domenica 1 dicembre, alle ore 15:00, ancora allo Stadio "Quaggia".

Queste le parole del Capo Allenatore Salvatore Costanzo subito dopo il match: «Oggi siamo stati inconsistenti, era una prova di maturità e abbiamo mancato l'appuntamento. Loro ci hanno fatto la guerra nei punti d'incontro, ci hanno tenuto nel nostro campo con il gioco al piede e ci hanno messo sotto con i drive. Abbiamo subito costantemente questa fase di gioco senza riuscire a difendere come volevamo. Qualche fase di attacco buona c'è stata ma la risposta che mi aspettavo dopo questa settimana di lavoro non è arrivata. C'e delusione in tutti noi, i ragazzi non sono ovviamente contenti ma guardiamo avanti. Abbiamo due settimane per preparare la partita con Padova e dobbiamo essere consapevoli che non possiamo giocare come nelle ultime due, altrimenti andremo incontro a grossi problemi. Inizia questo piccolo campionato di 4 partite contro squadre di altro livello che, se vogliamo fare un passo avanti rispetto allo scorso Campionato, dobbiamo cercare di battere. Le prossime prestazioni ci diranno quello che vogliamo e possiamo fare per il futuro».

MOGLIANO RUGBY 1969 v LAFERT SAN DONA' 7 – 26 (0 - 19)

Marcatori: pt. 11' m. Francescato, tr Katz (0-7); 21' m. Reeves (0-12); 25' m. Mozzato tr Katz (0-19); st. 46' m. Zago, tr Marin (7-19); 77' m. Trigo Castro, tr Katz (7-26)

Mogliano Rugby 1969: Abanga; D'Anna (40' Scagnolari), Pratichetti, Zanatta, Dal Zilio (51' Ormson); Marin, Fabi (40' Gubana); Finotto (Cap.), Zago (65' Mengotti), Baldino; Favretto, Delorenzi (46' Tuilagi); Alongi (59' Sponchiado), Cincotto (40' Bonanni), Furia (40' Michielotto). All. Costanzo

Lafert San Donà: Reeves; Bronzini (67' Schiabel), Iovu, Bacchin (75' Chalonec), Jacono, Katz, Francescato (73' Petrozzi); Cattelan (77' Ros) (cap), Carraretto; Steolo (65' Dell'antonio); Mozzato; Thwala (52' Ceglie), Boscain (52' Trigo Castro), Pasqual (52' Ceccato). All. Green

Arb. Matteo Franco (Pordenone), AA1 Riccardo Bonato (Padova), AA2 Gianmarco Toneatto (Udine), Quarto Uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo)

Cartellini: 73' giallo a Pratichetti (Mogliano Rugby 1969)

Calciatori: Marin 1/1 (Mogliano Rugby 1969); Katz 3/4(Lafert San Donà)

Note: Pomeriggio nuvoloso temperatura mite, terreno di gioco molto appesantito dalle piogge abbondanti dei giorni scorsi, circa 300 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 0; Lafert San Donà 5

Player of the Match: Cattelan ( Lafert San Donà)