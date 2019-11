Altra vittoria esterna per il Duetti Giorgione: battuto 3-0 l'Ata Trento

Altra vittoria esterna per 3-0, altri 3 punti. È netto il successo del Duetti sulla giovanissima formazione dell’Ata Trento, che in B1 sta maturando esperienza mettendo in mostra alcuni elementi di sicuro interesse per il futuro (25-19, 25-12, 25-11). La truppa di Paolo Carotta ha chiuso velocemente la pratica trentina bissando il successo in trasferta ottenuto alla prima di campionato a Volta Mantovana. Su tutte, è risultata particolarmente prolifica Sabrina Fornasier autrice di 14 punti, di cui 2 in battuta e 4 a muro.

«Il primo set non ci ha visti brillare a causa di qualche errore di troppo – ammette il tecnico del Giorgione - Dal secondo set abbiamo cambiato ritmo conducendo la gara senza tentennamenti. Sono soddisfatto di aver fatto giocare tutte le mie atlete per almeno un set ciascuna. Era il mio obiettivo principale per permettere alla squadra di crescere in maniera omogenea». Prossima sfida in programma domenica 10 novembre alle 17.30 a Castelfranco, con l’intento di cogliere i primi punti anche in casa. Avversario di turno sarà il Chromavis Offanengo (CR).

