Il Duetti Giorgione continua la sua corsa in classifica: espugnata anche Vicenza

In trasferta vale la legge del 3-0. Anche a Vicenza il Duetti non lascia nemmeno un set alle avversarie guadagnando il quarto successo su cinque incontri (Anthea – Duetti 0-3: 20-25, 22-25, 29-31). Non è stata una bella partita, quella in terra vicentina. Molti errori (24 solo per il Giorgione), troppi a detta di Paolo Carotta, che vuole di più dalla sua squadra: «Salviamo solo il risultato – dice il coach castellano - Tre punti conquistati in questo campo sono un ottimo bottino soprattutto perché raccolti grazie a due finali di set ben gestiti. Dopodiché, non possiamo continuare a commettere così tanti errori. Aspetto mentale: su questo continueremo a lavorare sodo». Da segnalare la crescita esponenziale da inizio campionato di Sabrina Fornasier che con l’Anthea è riuscita a segnare 25 punti in tre set. Una prestazione notevole che le assegna la palma virtuale di migliore in campo. Prossimo appuntamento in programma domenica prossima alle 17.30 a Castelfranco con l’Imoco San Donà.

