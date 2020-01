Duetti Giorgione sul velluto nel derby con l'Ezzelina e debutta anche la 14enne Frigo

Nel derby di Marca della B1 il Duetti Giorgione recita un copione già scritto chiudendo in meno di un’ora il match (Duetti Giorgione – Ezzelina Carinatese 3-0: 25-8, 25-7, 25-12). Lo fa però con qualche novità. Partono fin dall’inizio Rizzo e Fruscalzo e durante la partita trovano spazio per lunghi tratti anche Venturi in regia e Colanardi nel ruolo del libero. Non solo: a causa della concomitante assenza di Massarotto (in viaggio di nozze, congratulazioni), la convocata dal vivaio Giada Frigo entra in campo e mette a segno due punti: ha 14 anni! Il capitano Giorgia De Bortoli: «Potevamo commettere l’errore di sottovalutarle invece siamo state brave a mantenere alta la concentrazione. E’ stato bello che buona parte delle mie compagne siano entrate in campo. Abbiamo un grande obiettivo per il finale del girone d’andata: dico solo che cercheremo di terminarlo nel migliore dei modi».