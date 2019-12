Settimo successo su nove incontri: il Duetti Giorgione vince 3-0 anche contro il Fratte

Un rotondo 3-0 saluta il settimo successo su nove incontri del Duetti Giorgione e consolida il 4° posto, a una sola lunghezza dalla seconda posizione in classifica (Duetti Giorgione – Eurogroup Altafratte 3-0: 26-24, 25-20, 25-18). Il solo primo set si è giocato punto a punto, con il Duetti capace di chiudere alla seconda occasione, mentre i restanti parziali sono stati sempre sotto il controllo della formazione di Castelfranco Veneto. Prova convincente delle bocche da fuoco che hanno raggiunto la doppia cifra De Bortoli (17), Fornasier (16) e Ravazzolo (11), ma anche di Greta Fenice soprattutto in fase di ricezione e di Emma Bateman in cabina di regia. Con questo successo il Duetti conferma le proprie ambizioni di medio alta classifica, in un campionato dove regna l’equilibrio e dove, risultati alla mano, rimane ancora tutto possibile. Paolo Carotta: «Finalmente tre bei set intensi, abbiamo interpretato nel modo giusto la partita. Siamo facendo bene e ci stiamo divertendo. Non posso chiedere di più alla mia squadra».