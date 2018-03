Giorgione Pallavolo, a Paese Durighel trascina la squadra alla vittoria

CASTELFRANCO VENETO Durighel contro Paese, e il Giorgione conquista i 3 punti. E’ stata lei a trascinare la capolista alla vittoria nel derby di Marca mettendo a segno ben 17 punti in 3 set, all’interno di un campo di gara ben conosciuto essendo cresciuta, a livello giovanile, proprio a Paese. E’ in ogni caso un bottino straordinario quello della centrale del Giorgione, senza ombra di dubbio autrice della miglior prestazione stagionale. Con il netto successo di Paese, il Giorgione muove un altro fondamentale passo verso la B1. Nei prossimi 4 incontri (3 in casa, uno fuori), alla squadra allenata da Paolo Carotta basterà conquistare 6 punti. Prossimo sfida, dopo la pausa pasquale, in programma a Castelfranco sabato 7 aprile alle 20.30: avversario di turno il Torri di Quartesolo, penultimo in graduatoria.

