A San Donà il Giorgione cede al tie break ma avanza lo stesso verso la B1

CASTELFRANCO VENETO Gioire nonostante la sconfitta si può. Il big match di San Donà fra Imoco e Giorgione (3-2), ovvero fra seconda e prima della B2 femminile, si trasforma ancora una volta in una maratona. A spuntarla questa volta sono le veneziane, ma l’aver spartito la posta in palio gioca a favore del Giorgione che vede avvicinarsi e concretizzarsi sempre più ciò che a inizio stagione sembrava un miraggio, ovvero la promozione in B1. Il risultato di San Donà permette infatti alla squadra di Carotta di tenere un vantaggio in classifica di 6 punti: per chiudere la stagione al vertice basterà ora conquistare 9 punti dei 15 a disposizione. «Potevamo vincere anche questa partita ma devo considerare che strappare un punto in casa di San Donà non è impresa da tutti i giorni – dichiara Carotta a fine match -. Sono soddisfatto perché abbiamo mosso un altro passo importante».

