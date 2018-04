Giorgione Pallavolo - Torri finisce con un netto 3-0: De Bortoli trascinatrice

CASTELFRANCO VENETO Prosegue senza intoppi la marcia al vertice della B2 per il Giorgione che nel match casalingo con il Torri concede alle avversarie 40 punti in un’ora di gioco (Giorgione – Torri 3-0: 25-12, 25-15, 25-13). Coach Paolo Carotta ha colto l’occasione per dare spazio a tutta la panchina inserendo Panziera, Moro, Bosa, Montaguti e Deanesi. Da segnalare l’ottima prestazione offensiva di De Bortoli, risultato di un lavoro personalizzato su palla alta svolto durante le due settimane a cavallo della sosta pasquale. Per lei 18 punti in tre set, frutto di 16 attacchi punto, 1 ace e 1 muro. «Ho ritenuto giusto dare spazio a tutte le atlete – spiega Carotta a fine partita -. In particolare segnalo l’esordio in serie B della nostra Milena Bosa, atleta cresciuta nel vivaio Giorgione che ha tenuto molto bene il campo». Per la 19enne di Resana, già campionessa provinciale under 18 in maglia Giorgione, è arrivato anche il primo punto al primo pallone servitogli in una categoria nazionale. Sosta di campionato, nel prossimo fine settimana, per la squadra di Castelfranco, in virtù del match giocato in anticipo il 21 marzo scorso a San Donà. Per la promozione in B1, basterà conquistare 3 punti nelle prossime 3 partite. Si riprende il 22 aprile, in casa, col Fratte Santa Giustina: il neopromosso Giorgione potrebbe già festeggiare la seconda promozione consecutiva.

