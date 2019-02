La Duetti Giorgione centra la 5^ vittoria consecutiva: battuta l'Agrilagraria Volano

Il Duetti non tradisce le attese e nonostante qualche acciacco fisico, vince ancora in trasferta superando al tie break l’Agrilagraria Volano (19-25, 27-25, 19-25, 25-21, 9-15). È un successo di grande valore quello ottenuto in terra trentina perché permette alla formazione di Castelfranco Veneto di accorciare le distanze sulla sesta posizione in classifica e di protrarre la striscia di risultati positivi arrivando ad inanellare la quinta vittoria consecutiva. Ciò che conta di più è il come è maturato il successo: la prova di squadra ha fatto la differenza sopperendo ai malanni fisici che hanno costretto qualche atleta a scendere in campo in non perfette condizioni. Un segnale più che incoraggiante che con vigore apre un girone di ritorno a dir poco promettente. Prova superlativa di Giulia Durighel, una sicurezza al centro con 19 punti frutto di 9 attacchi, ben 7 muri e 3 aces. Coach Carotta è molto soddisfatto: «Quando scendi in campo con alcune atlete in condizione precaria e vedi che tutta la squadra si mette al servizio per un obiettivo comune, non puoi che essere soddisfatto. Anzi, potevamo raccogliere di più considerando il gran recupero nel secondo set che non siamo riusciti a finalizzare. In ogni caso questa è proprio una bella vittoria di squadra».

