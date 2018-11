Bella vittoria in trasferta per la Duetti Giorgione: battuto nettamente 3-0 il Trento

Rotondo successo per il Duetti Giorgione che espugna Trento riscattando subito la sconfitta interna patita domenica scorsa fra le mura amiche (Walliance Ata Trento – Duetti Giorgione 0-3: 16-25, 9-25, 19-25). È stata una partita tutto sommato agevole per la squadra di Paolo Carotta che con questo successo ritrova morale e convinzione nei propri mezzi. Confortante prova di Carlotta Cappiello, il nuovo acquisto, schierata per l’intero incontro nel ruolo di opposto: alla fine del match è risultata la miglior realizzatrice con 12 punti, di cui 3 ace e 3 muri.

Derby veneto nel prossimo incontro: domenica alle 17.30 a Castelfranco Veneto, arriva il Vivigas Arena (VR).

